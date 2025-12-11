ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აქტივისტები აზერბაიჯანში ბრიუსელისგან მოითხოვენ, გამოიყენოს ბერკეტები ბაქოს წინააღმდეგ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბრიუსელის პოლიტიკა ბაქოს მიმართ დემოკრატიულ ღირებულებებზე კი არა, პრაქტიკულ ინტერესებზეა დაფუძნებული, აცხადებენ კამპანიის „დაასრულეთ რეპრესიები აზერბაიჯანში“ მონაწილეები [კამპანია 2024 წელს შეიქმნა COP-29-ის წინ]. ისინი ევროკავშირს მოუწოდებენ, ენერგეტიკული თანამშრომლობა დააკავშიროს ადამიანის უფლებებთან და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასთან.

კამპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მაგალითად, 2025 წლის აპრილში ბაქოში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ კაია კალასს ადამიანის უფლებების საკითხი პრაქტიკულად არ უხსენებია იმ დროს, რომ აზერბაიჯანში გრძელდება ავტორიტარული რეჟიმი,  იზრდება პოლიტპატიმრების რიცხვი (400-ზე მეტი), დამოუკიდებელი მედია და ენჯეო-ები ფაქტობრივად განადგურდა. ამ ფონზე კი ევროკავშირის სიჩუმე „მწვანე შუქად“ აღიქმება რეპრესიების გაღრმავებისთვის.

განცხადების ავტორთა თქმით, ევროკავშირს აქვს ძლიერი ზემოქმედების ბერკეტები – არის აზერბაიჯანის მთავარი საექსპორტო ბაზარი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი, თუმცა ამ ბერკეტებს არ იყენებს.

უკანასკნელი მონაცემებით პოლიტიკური პატიმრების რაოდენობამ აზერბაიჯანში 392-ს მიაღწია – ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2000-იანი წლების დასაწყისიდან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი 11.12.2025
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო? 11.12.2025
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა 11.12.2025
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ 11.12.2025
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია 11.12.2025
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი 11.12.2025
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს 11.12.2025
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის 11.12.2025
