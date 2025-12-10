ახალი ამბები

10 დეკემბერი, 2025
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმა დაამტკიცა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტმა, 80 ხმით 8-ის წინააღმდეგ, მიიღო უმაღლესი განათლების რეფორმის კანონპროექტების პაკეტი.

რეფორმის მიხედვით, უმაღლესი განათლების სისტემაში დაფინანსების ახალი მოდელი დაინერგება. გაუქმდება საგრანტო დაფინანსება. ცვლილებების თანახმად, საქართველოს მთავრობის მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა სრულად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. კერძო უნივერსიტეტში ჩაბარების შემთხვევაში სტუდნტზე გრანტი აღარ გაიცემა. ამასთან, საუნივერსიტეტო სისტემაში დაინერგება 3+1+1 სისტემა, სადაც 3 წელი დაეთმობა ბაკალავრიატს, ხოლო 1 წელი – მაგისტრატურას.

საქართველოს მთავრობა ყოველწლიურად თვითონ განსაზღვრავს, სასწავლო წლის განმავლობაში რამდენ სტუდენტს მიიღებენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები.

„ოცნება” აპირებს დანერგოს პრინციპი ერთი ფაკულტეტი – ერთი ქალაქი. ანუ პირობითად იურიდიული ფაკულტეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შესაძლოა მხოლოდ თბილისში იყოს ხელმისაწვდომი, ჟურნალისტიკა -მხოლოდ ქუთაისში და ა.შ. უცნობია, ჯამურად რამდენი სტუდენტი შეძლებს ბიუჯეტის დაფინანსებით სწავლას. ანალიტიკოსები და ექსპერტები ელიან, რომ სტუდენტების რაოდენობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შემცირდება.

საქართველოს მთავრობა განათლების სამინისტროს ხელით უნივერსიტეტებს განუსაზღვრავს იმ საგანმანათლებლო პროგრამების (კურიკულუმი) ჩამონათვალს, რომლის განხორციელების უფლებაც ექნებათ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სამთავრობო მედიებისთვის ხელშეშლაში ბრალდებული 7 პირიდან 3 ბრალს აღიარებს
“თბილისის დემარშის პასუხად, ბაქო სომხეთამდე რკინიგზის აღდგენას განიხილავს” – Minval
რა თქვეს სასამართლოში მათ, ვისაც პროკურატურა 4 ოქტომბრის ორგანიზებას ედავება
„ოცნებამ“ დაამტკიცა ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს
GCRT-ს დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ფრანგულ-გერმანული პრემიით დაჯილდოვდა
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმა დაამტკიცა
დაჩქარებულმა და აგრესიულმა ავტოკრატიზაციის პროცესმა 2025-ში შემაშფოთებელი ფორმები მიიღო – SJC
რუსეთმა გალში სავაჭრო ტერმინალი აამუშავა – თბილისი ირწმუნება, რომ არაფერი იცის