10 დეკემბერი, 2025 •
აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს დაუსწრებლად წარუდგინეს ბრალი “სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოწოდებების” ბრალდებით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბაქოს სასამართლომ დაიწყო საფრანგეთში მცხოვრები გაზეთ „აზადლიგის“ მთავარი რედაქტორის, განიმათ ზაჰიდის საქმის განხილვა. ჟურნალისტმა უარყო მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება სახელმწიფო წინააღმდეგ გაჟღერებულ მოწოდებებში და სისხლის სამართლის დევნა პროფესიული საქმიანობით ახსნა. იუწყება Meydan TV.

2025 წლის დასაწყისიდან აზერბაიჯანში 24 საზღვარგარეთ მცხოვრები ხელისუფლების კრიტიკოსის – ჟურნალისტების, აქტივისტებისა და უფლებადამცველების მიმართ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეები დაუსწრებლად. მათ უმეტესობას ბრალად ედება ღია მოწოდებები სახელმწიფოს წინააღმდეგ და არეულობებისკენ საჯარო წაქეზება.

2011 წლის სექტემბერში განიმათ ზაჰიდი (ზაჰიდოვი) ოჯახის მიმართ მუქარებზე საუბრდა. კოლეგებისთვის გაგზავნილ წერილში ის იუწყებოდა, რომ იძულებული გახდა ოჯახი ქვეყნიდან გაეყვანა „უსაფრთხოების გამო“. მან პოლიტიკური თავშესაფარი საფრანგეთში მიიღო.

2024 წელს აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრების რაოდენობამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამასთან, აზერბაიჯანის ხელისუფლება ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრების არსებობას უარყოფს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

