10 დეკემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანელი იურისტი და უფლებადამცველი, ყოფილი ადვოკატი ნამიზად საფაროვი, რომელიც ცნობილია აქტიური სამოქალაქო პოზიციით, აზერბაიჯანში “თაღლითობის” ბრალდებით დააკავეს.

„ნამიზად საფაროვი სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პირებმა დააკავეს და უცნობ მიმართულებით წაიყვანეს“, – განაცხადა მისმა ნათესავმა გამოცემა “კავკაზსკი უზელთან”.

საფაროვის დაკავება დაადასტურა პროსამთავრობო სააგენტო APA-მ, რომელიც საკუთარ წყაროს ეყრდნობა. „სავარაუდოდ, მისი (ნამიზად საფაროვის) დაკავების მიზეზი თაღლითობა გახდა“ ,- წერს სააგენტო.

ნამიზად საფაროვი 1990-იანი წლებიდან მუშაობდა ადვოკატად, თუმცა 2005 წელს ადვოკატთა კოლეგიიდან გარიცხეს. თავად საფაროვი ამ გადაწყვეტილებას კოლეგიის ხელმძღვანელობის მიმართ მის კრიტიკას უკავშირებდა. შემდეგ აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ საქმიანობაში. 2013 წელს მონაწილეობდა დემოკრატიული ძალების ეროვნული საბჭოს შექმნაში.

2019 წელს საფაროვი დროებითი კოორდინატორი იყო რეპრესიებისა და წამების წინააღმდეგ კომიტეტში, რომელიც ახლა აღარ ფუნქციონირებს. ის ასევე იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „აზერბაიჯანელი იურისტების ფორუმის“ ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, რომლის რეგისტრაციაზეც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა.

იურისტის რანგში საფაროვი მედიისთვის, მათ შორის „კავკაზსკი უზელისთვის“, ხშირად აფასებდა მთავრობის პოლიტიკასა და მოქალაქეთა უფლებების დაცვის საკითხებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

