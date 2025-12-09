ახალი ამბები

9 დეკემბერი, 2025 •
კომუნიკაციების კომისიის წევრი „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი გოგა გულორდავა გახდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტმა, 77 ხმით, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად გოგა გულორდავა აირჩია.

გულორდავა მე-9 მოწვევის პარლამენტში „ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, 2023 წლიდან დღემდე კი „იმედში“ ფინანსური მონიტორინგისა და აუდიტორულ-საკონსულტაციო საქმიანობას ეწეოდა.

გულორდავას გარდა, ​საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად მიხეილ ყაველაშვილის მიერ პარლამენტში წარდგენილი იყო აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ყოფილი დირექტორის, ვლადიმერ ტატიშვილისა და შპს „პირველისა“ და „მედიაჰაბი სეილსჰაუსის“ დამფუძნებლისა და დირექტორის, ილია მიქელაიშვილის კანდიდატურები. პარლამენტმა მათგან გოგა გულორდავა შეარჩია.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 6 წლის ვადით არჩეული 5 წევრისგან შედგება. კომისიის თავმჯდომარე კახი ბექაურს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. გოგა გულორდავა საქმიანობის  2026 წლის 26 იანვრიდან შეუდგება.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

