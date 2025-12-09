ბალდის კანიონის მოძრაობის წევრი ინდიკო ბჟალავა სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო

დღეს, 9 დეკემბერს, სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ, ლევან ნუცუბიძემ, ბალდის კანიონის მოძრაობის წევრი ინდიკო ბჟალავა გაამართლა და მისთვის წაყენებულ ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნო.
ამის შესახებ ინფორმაციას „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ ავრცელებს, რომელიც ინდიკო ბჟალავას ინტერესებს იცავდა.
ინდიკო ბჟალავა 2024 წლის 12 ივნისს დააკავეს. მას პოლიცია ბალდის კანიონის ინვესტორ კომპანიასთან დაკავშირებული პირის მეუღლის მიმართ მუქარას ედავებოდა. დაკავების შემდეგ ინდიკო ბჟალავას, სენაკის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თუმცა, მას შემდეგ, რაც საქმეზე შეგროვდა შესაბამისი მტკიცებულებები და დაიწყო საქმის არსებითი განხილვა, მას აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა გირაოთი შეიცვალა და ამ დრომდე 10 000- ლარიანი გირაო ჰქონდა შეფარდებული.
„საქმეში არსებული გარემოებებით და დაცვის მხარის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით ცალსახად დადასტურდა, რომ ინდიკო ბჟალავას ხსენებული დანაშაული არ ჩაუდენია. საქმის არსებითი განხილვისას შემთხვევის თვითმხილველმა მოწმეებმა დაადასტურეს, რომ ინდიკო ბჟალავა არავის დამუქრებია.
პირი, რომელიც ინდიკო ბჟალავას სიცოცხლის მოსპობის მუქარაში ადანაშაულებდა, იმ ბრალდებულის მეუღლეა, რომელიც 2024 წლის 11 ივნისს, ძმასთან ერთად, თავს დაესხა ბალდის კანიონის მცველებს და მინდია ბჟალავას დანით 7 ჭრილობა მიაყენა, რის გამოც განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს.
როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ბალდის კანიონის კერძო ინვესტორისთვის გადაცემას უკვე წლებია აპროტესტებენ. ბალდის კანიონის დასაცავად შექმნილი მოძრაობა დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილების, სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას შორის დადებული იჯარის ხელშეკრულების გაუქმებას ითხოვენ. სოფლისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მქონე კანიონის განკარგვის შესახებ გადაწყვეტილება ადგილობრივების მონაწილეობის გარეშე, მათი ინტერესების სრული უგულებელყოფით იქნა მიღებული.
პროტესტის მიმდინარეობისას ადგილობრივი მოსახლეობა არაერთხელ გამხდარა კომპანიის წარმომადგენლებისგან და კომპანიასთან დაკავშირებული პირებისგან დევნის, შეურაცხყოფისა და ცილისწამების მსხვერპლი. ბალდის კანიონის ინვესტორი კომპანიის, “კანიონი 350”-ის დირექტორი, გიორგი მერკვილაძე სენაკის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო კანიონზე მშენებლობის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგის, ცოტნე თვარაძის მიმართ ძალადობის საქმეზე. სასამართლოს მიერ 4 მარტს გამოცხადებული გადაწყვეტილებით, გიორგი მერკვილაძეს 1 000 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა.
ბალდელები ბოლო დღეების განმავლობაში ისევ აქტიურად ითხოვენ კომპანიასა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტას და ღამეებს კარავში ათევენ. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესახებ ხელშეკრულება 2022 წლის 29 ნოემბერს დაიდო და კომპანიამ იკისრა ვალდებულება, 3 წლის ვადაში, ე.ი. 2025 წლის 29 ნოემბრამდე დაესრულებინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ხელშეკრულების ვადის გასვლის მიუხედავად, შესაბამისი უწყებები არ რეაგირებენ კომპანიის მხრიდან შეთანხმების შეუსრულებლობის ფაქტზე და არც ადგილობრივებს ატყობინებენ, რა ბედი ეწევა ბალდის კანიონის დაცულ ტერიტორიას“, – ნათქვამია „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ განცხადებაში.