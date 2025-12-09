ლევან ხაბეიშვილი: სამასამდე პოლიტპატიმარია, როგორ გძინავთ?

თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა ლევან ხაბეიშვილისა და მურთაზ ზოდელავას სასამართლო პროცესი ე.წ. დამხობისკენ მოწოდებისა და სპეცრაზმელებისათვის “ქრთამის შეთავაზების” საქმეზე. ამავე საქმის ფარგლებში ზოდელავას ბრალი ედება, რომ პოლიციელებს ხელი შეუშალა, როდესაც სცადა “ლევან ხაბეიშვილის ტელეფონის გადამალვა” მისი დაკავებისას.
ლევან ხაბეიშვილმა მიმართა პოლიტიკურ აქტორებს:
„ყოველი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის არის გადამწყვეტი. ტროტუარზეც გიკრძალავენ დგომას. ეს არ არის თამაში… სახლში მოგივარდებიან. სამასამდე პოლიტპატიმარია, როგორ გძინავთ? როგორ ხართ სახლებში? აა, ღამე კაპუჩინო უნდა დალიოთ?
9 შვილის დედა ათრიეს ქუჩაში და თქვენ უყურეთ ამას. ეთერებს ავსებთ, მომაბეზრებელია თქვენი ლაყბობა… უაზროდ კამათობთ ამ ერთიანობაზე. ერთიანები ხართ, რას კამათობთ, ორი მოთხოვნა აქვს საზოგადოებას, ამაში ერთიანები ხართ, მაინც მიდიხართ ტელევიზიებში და მაინც ერთიანობაზე ლაპარაკობთ. გეშინიათ, რომ მერე უნდა იმოქმედოთ…
აი, ხვალ გავიმარჯვებთ, აი, ზეგ. 2008 წელს ანწუხელიძეს რომ ეთქვა, ახლა დავაფურთხებ ამ დროშას და მერე ვიბრძოლებო. ეს არ არის გრძელვადიანი პროცესი და ყოველი დღე საქართველოსთვის დაკარგულია. ქიმიური იარაღი გამოიყენა გდდ-მ. მთელი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობს”, – განაცხადა სასამართლოში ლევან ხაბეიშვილმა.
„თურმე, უნდა ვაღიარო, როგორ ვუთხარი გდდ-ს წარმომადგენლებს, რომ ასე არ უნდა მოიქცნენ. ეს თურმე ქრთამის შეთავაზებაა, ქრთამი მოიკითხეთ თქვენკენ… დამხობას რაც შეეხება, დამხობას უნდა მოჰყვებოდეს შინაარსი, ორგანიზება… სიტყვის გამო შეიძლება [დაჭერა]? თუ პოლიტიკოსი იტყვის, კინწისკვრით უნდა გავაგდოთ ხელისუფლებაო, ეს ნიშნავს, რომ ვინმეს პანჩური უნდა ამოვარტყათ მართლა? ერთი წინადადება არ არსებობს, სადაც ძალადობაზე ვსაუბრობ… საზოგადოებას მივმართავ, ან აზრზე მოხვალთ, ან ბიძინა ივანიშვილი გასულია უკვე ბოლოს, ტელეეთერებიც აღარ იქნება, რომ დასხდეთ“.
მურთაზ ზოდელავამ სასამართლოზე განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ არ გრძნობს.
„კარცერში ვართ, კარცერში პატიმარი ამდენი ხნით არ უნდა იყოს, მით უფრო, რომ არაფერი დამიშავებია“, – ამბობს მურთაზ ზოდელავა.
„ვთხოვ, ჩემს ადვოკატებს, რომ წინასწარი პატიმრობის გადახედვის საკითხი არ დააყენონ. როგორც ჩერნობილში, წამლავენ ხალხს. მათთან არაფერი მაქვს სახვეწი. მცირეწლოვან შვილებს ვერ ვნახულობ, ოთხ თვეში ერთხელ მხოლოდ, ეს არ არის სწორი. არანაირი თანხა და გირაო. შევეჩვიე დილეგში ყოფნას. ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა. არავისთან კონტაქტი, არა შვილი, არა დედა, ცას „კლეტკებით“ უნდა უყურო“, – განაცხადა ხაბეიშვილმა, რომელიც მოსამართლე კალიჩენკომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა.
ლევან ხაბეიშვილის ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მყხლით: 339-ე მუხლი (ქრთამის მიცემა) და 317-ე მუხლი (საქვეყნოდ მოწოდება ხელისუფლების დამხობისკენ).
მომზადებული რადიო თავისუფლების ლაივბლოგის მიხედვით.