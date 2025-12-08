ახალი ამბები

10 ქართველი სტუდენტი შეძლებს, მუჰამედ ბინ ზაიედის AI უნივერსიტეტში ისწავლოს — ელჩი

8 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

10 ქართველ სტუდენტს შესაძლებლობა ექნება, მუჰამედ ბინ ზაიედის ხელოვნური ინტელექტის უნივერსიტეტში ისწავლოს.

ამის შესახებ არაბთა გაერთიანებული საამიროების ელჩმა საქართველოში აჰმედ ალნუაიმიმ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა.

„მოხარული ვარ, დღეს გაგიზიაროთ, რომ 10 ქართველ სტუდენტს შესაძლებლობა ექნება, ისწავლოს მუჰამედ ბინ ზაიედის ხელოვნური ინტელექტის უნივერსიტეტში, რათა გაიფართოონ საკუთარი ცოდნა“, — განაცხადა ელჩმა.

მას დეტალები არ დაუკონკრეტებია – ვინ დააფინანსებს ქართველ სტუდენტებს.

„ქართულმა ოცნებამ“ აჰმედ ალნუაიმი პარლამენტში საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ურთიერთობებისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგარეო პოლიტიკის თემაზე სასაუბროდ მიიწვია. ელჩის შესავალი სიტყვის შემდეგ მოსმენა დახურულ რეჟიმში გაგრძელდა.

მუჰამედ ბინ ზაიედის ხელოვნური ინტელექტის უნივერსიტეტი (MBZUAI) აბუ-დაბიში მდებარეობს. ის სტუდენტებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს სთავაზობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პატიმრობა ხალხის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის – რას ზღუდავს „ოცნება“ ამჯერად 08.12.2025
აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ 08.12.2025
ავარიების ინსცენირების საქმეზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს 08.12.2025
რუსეთში “უცხო ქვეყნის აგენტი” სომხეთში დააკავეს 08.12.2025
ველით, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს – დაუთი 08.12.2025
10 ქართველი სტუდენტი შეძლებს, მუჰამედ ბინ ზაიედის AI უნივერსიტეტში ისწავლოს — ელჩი 08.12.2025
მზია ამაღლობელისთვის თვალზე კვლევების ჩატარებას “ნიუ ჰოსპიტალსში” აპირებენ 08.12.2025
„ოცნება“ აქციებთან დაკავშირებით კანონს ისევ ამკაცრებს 08.12.2025
