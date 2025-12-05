ლუკა კურტანიძეს ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 7-თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს

ახალი ამბები

5 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ ყოფილ დეპუტატსა და ვეტერან მოჭიდავეს, ლუკა კურტანიძეს, ყოფილ ცოლზე ძალადობის გამო, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 7-თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს.

კურტანიძეს ოჯახში ძალადობასა (ყოფილ მეუღლეზე) და სხვისი საკუთრების მფლობელობის დარღვევას ედავებოდნენ. დამნაშავედ ის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის ნაწილში ცნეს.

უკვე 5 თვეა, რაც კურტანიძე პატიმრობაში იმყოფება, ამიტომ საპატიმროს დატოვება მას 2 თვეში მოუწევს.

„ეს არ იყო ძალადობა სტანდარტული ფორმით. დაზიანება იმდენად მსუბუქი იყო, სასწრაფოც არ ყოფილა ადგილზე გამოძახებული“, — ასეთია კურტანიძის ადვოკატის, ივანე მეფარიშვილის შეფასება. მისი თქმით, მოსამართლემ გაითვალისწინა, რომ 52 წლის კურტანიძეს მსგავსი სიტუაცია აქამდე არ ჰქონია.

კადრებში, რომელიც კურტანიძის დაკავებამდე TV პირველმა გაავრცელა, ჩანს, როგორც ცდილობს კურტანიძე ფიზიკურ თავდასხმას ქალზე. მის შეჩერებას რამდენიმე კაცი ცდილობს. ამავე კადრებში ჩანს, რომ ადგილზეა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი. თუმცა აქვე ისმის ხათუნა მიქაცაძის, კურტანიძის ყოფილი მეუღლის ხმა, რომელიც პოლიციელს ეკითხება, რატომ არ აკავებენ მოძალადეს. გარდა ამისა, ქალი ამბობს, რომ პოლიციელმა მისი ტელეფონიდან წაშალა ძალადობის ამსახველი ვიდეო. ხათუნა მიქაცაძე TV პირველს მაშინ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანიდან ჩაერთო და მოუყვა, რომ პოლიციისთვის არაერთხელ მიუმართავს, თუმცა მათ მანამდე არ ჰქონიათ შესაბამისი რეაგირება. მისივე თქმით, კურტანიძეზე დამცავი ორდერი იყო გამოწერილი და მას ყოფილ ცოლთან მიახლოება აკრძალული ჰქონდა. მიქაცაძეს ეტყობოდა ფიზიკური ძალადობის კვალი სახეზე და მკლავებზე. მისივე თქმით, დაზიანებები ჰქონდა მუხლებზეც.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

