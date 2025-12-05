ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანი საქართველოს მედიის მიმართულებით გამოცდილებებს უზიარებს

5 დეკემბერი, 2025 •
აზერბაიჯანი საქართველოს მედიის მიმართულებით გამოცდილებებს უზიარებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანი, რომელსაც რეგიონში მედიის თავისუფლების კუთხით ყველაზე კრიტიკული მდგომარეობა აქვს, მზადაა, საქართველოს საკუთარი გამოცდილებები გაუზიაროს.

“აზერბაიჯანს და საქართველოს აქვთ შესაძლებლობა, ერთობლივად განახორციელონ პროექტები გლობალური საინფორმაციო საფრთხეების წინააღმდეგ და გააძლიერონ თანამშრომლობა ამ მიმართულებით”, – როგორც Trend იუწყება, ამის შესახებ აზერბაიჯანის მედიის განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა, აჰმედ ისმაილოვმა ბაქოში გამართული აზერბაიჯანულ-ქართული მედიაფორუმის გახსნაზე განაცხადა.

ფორუმის თემაა: „მედიის როლი საზოგადოებრივი ნდობის ჩამოყალიბებაში და საინფორმაციო უსაფრთხოება“.

საქართველოდან ბაქოში ფორუმის მონაწილეებს შორის არიან პირველი არხის წარმომადგენელი რამილია ალიევა და იოანე შაიშმელაშვილი, Post.tv-ს წამყვანი, ავტორი გადაცემისა “ევროკრატია – ყოფილი ევროპა”. სხვა მონაწილეების შესახებ ინფორმაცია აზერბაიჯანულ მედიას ჯერჯერობით არ გაუვრცელებია.

ისმაილოვის თქმით, “მედიის განვითარების სააგენტო უკვე ტრადიციად ქცეულ ნაბიჯებს დგამს საზოგადოებაში მედიაწიგნიერების ასამაღლებლად, ხოლო დეკემბერში აზერბაიჯანში გამართული მედიაწიგნიერების კვირეული კიდევ უფრო აძლიერებს საგანმანათლებლო მუშაობას ამ სფეროში”.

„ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის ჩვენს ქართველ კოლეგებთან. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის მეგობრობა და სტრატეგიული პარტნიორობა რეგიონში თანამშრომლობის მაგალითია. აზერბაიჯანულ-ქართული მედიაფორუმი საშუალებას მოგვცემს, მედიის სფეროში ურთიერთობები ახალ დონეზე ავიყვანოთ“, – თქვა ისმაიილოვმა.

გამოცემა trend-ის ცნობით, ბაქოში მიმდინარე ფორუმზე განიხილავენ “მედიის გაძლიერების გზებს საინფორმაციო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლებას, საზოგადოების მედიაწიგნიერების ზრდას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ფორუმის მიზანია ორი ქვეყნის მედიასფეროს თანამშრომლობის გაღრმავება, საინფორმაციო გარემოში ნდობის ზრდა და უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების სწორი შეფასება”.

დღეს აზერბაიჯანში მედიაგარემო ერთ-ერთ ყველაზე შეზღუდულად ითვლება რეგიონში. ბოლო წლებში ქვეყანაში მედია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ კვლავ შეფასებულია როგორც „არათავისუფალი“. დამოუკიდებელი ჟურნალისტების საქმიანობა ქვეყანაში ფაქტობრივად შეუძლებელია.

აზერბაიჯანის მედიის უდიდესი ნაწილი დღეს დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან, პირდაპირ ან მფლობელობის, ან სარედაქციო პოლიტიკის თვალსაზრისით. რაც შეეხება დამოუკიდებელ პლატფორმებს, მათი დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში დაიხურა, იძულებული გახდა ემიგრაციაში გადასულიყო ან ონლაინ რეჟიმზე გადასულიყო. დამოუკიდებელი ჟურნალისტების ნაწილი დღეს აზერბაიჯანის ციხეებშია გამოკეტილი მათ წინააღმდეგ სხვადასხვა სისხლის სამართლის ბრალდების შედეგად.

ამასთან, აზერბაიჯანმა მიიღო კანონი მედიის შესახებ, რომელიც ჟურნალისტად აღიარებისთვის საჭიროდ ხდის სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციას და მედიაპლატფორმებს აკისრებს მკაცრ რეგულაციებს დაფინანსების წყაროებზე.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ქვეყანა თავზე ეშლებათ, თავიანთ პრეზიდენტს მიხედონ – მახაშვილი ფრანგ დეპუტატებზე

CS AWARD 2025 – „თეგეტა“ ნომინაციაში – „მდგრადი მოხმარება და წარმოება“ გამარჯვებულია

სელფი მობაილის 23.6 მილიონი ლარის ინვესტიცია ქსელის განახლებაში

შემაშფოთებელ ამბებს ვისმენ – გაეროს სპეცწარმომადგენელი საიას იურისტების გამოკითხვაზე

“ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს 05.12.2025
“ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს
კობახიძის თანახმად, ხალხს 15 და 17 წლის წინ ნაყიდი ქიმიური ნივთიერება შეასხეს 05.12.2025
კობახიძის თანახმად, ხალხს 15 და 17 წლის წინ ნაყიდი ქიმიური ნივთიერება შეასხეს
სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება 05.12.2025
სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება
სუს-ში ამბობენ, რომ გომელაური და „ხარება“ გამოჰკითხეს 05.12.2025
სუს-ში ამბობენ, რომ გომელაური და „ხარება“ გამოჰკითხეს
აზერბაიჯანი საქართველოს მედიის მიმართულებით გამოცდილებებს უზიარებს 05.12.2025
აზერბაიჯანი საქართველოს მედიის მიმართულებით გამოცდილებებს უზიარებს
შიდა ქართლში 600 კილომდე ფერადი ლითონის შემცველი სადენები მოიპარეს – შსს 05.12.2025
შიდა ქართლში 600 კილომდე ფერადი ლითონის შემცველი სადენები მოიპარეს – შსს
სომხეთში არქიეპისკოპოსი არშაკ ხაჩატრიანი ეროვნული უშიშროების თანამშრომლებმა დააკავეს 05.12.2025
სომხეთში არქიეპისკოპოსი არშაკ ხაჩატრიანი ეროვნული უშიშროების თანამშრომლებმა დააკავეს
აზერბაიჯანი სომხეთთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერას 2026 წელს ელოდება 05.12.2025
აზერბაიჯანი სომხეთთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერას 2026 წელს ელოდება