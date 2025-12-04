ახალი ამბები

რა არის “კამიტი” და რა ეფექტი აქვს მას საჯარო და სანდო წყაროების მიხედვით

4 დეკემბერი, 2025 •
რა არის “კამიტი” და რა ეფექტი აქვს მას საჯარო და სანდო წყაროების მიხედვით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რა არის და რა ეფექტები აქვს ნივთიერებას, რომლის მეტსახელია „კამიტი“, ისე კი ბრომობენზილ ციანიდი, რომელსაც სხვა ალტერნატიული სახელებითაც იცნობენ ინდუსტრიაში: ბრომო(ფენილ)აცეტონიტრილი, ალფა-ბრომობენზენაცეტონიტრილი და სხვა არაერთი კოდური დასახელება.

ეს ის ქიმიური იარაღია, რომელზეც პირველ დეკემბერს BBC-ის მიერ გამოქვეყნებული ჟურნალისტური გამოძიებიდან გავიგეთ — BBC უშვებს, რომ გასულ წელს ანტისამთავრობო აქციებზე მომიტინგეების წინააღმდეგ შეიძლება გამოეყენებინათ სწორედ კამიტი, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროიდან არის ცნობილი.

„ქართულ ოცნებაში“ BBC-ის გამოძიებას უარყოფენ და ბრიტანულ მედიას დეზინფორმატორობასა და ცილისწამებაში სდებენ ბრალს. არადა, ქართული მედია, სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებისგან 1 წელია ითხოვენ პასუხს და BBC-ს გამოძიების გამოქვეყნებამდე გაცილებით ადრე სვამდნენ კითხვას, რა ნივთიერება გამოიყენა „ოცნებამ“ დემონსტრანტების წინააღმდეგ აქციების დარბევისას.

ჯერ კიდევ 2024 წლის ნოემბერში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძე აცხადებდა, რომ როცა საჭიროება დგას, შესაძლებელია წყლის ჭავლში კანონით დაშვებული „შესაბამისი ნივთიერებები“ იყოს გარეული. თუმცა, რა ნივთიერებებს ურევდნენ წყლის ჭავლს, ამას არც მაშინ აკონკრეტებდნენ, დღეს კი იგივე დარახველიძე აკეთებს განცხადებას, რომ „გამოძიება დაადგენს“, რა ნივთიერება იყო ეს და „მოვლენებს არ დაასწრებს“.

საჯაროდ ხელმისაწვდომი სანდო და ოფიციალური წყაროების მიხედვით, ბრომობენზილ ციანიდები ომებში გამოყენებული ცრემლსადენი გაზის აგენტებია. მისი იზომერები (ანუ ერთნაირი შემადგენლობის, მოლეკულური მასის, მაგრამ სხვადასხვა აგებულებისა და თვისებების ნაერთები) წყალში არ იხსნება. იხსნება სხვა გამხსნელებში, რის შემდეგაც შეიძლება შეერიოს წყალს. როგორც ცრემლმდენი საშუალება, ორთქლის მდგომარეობაში აღიზიანებს თვალებს, ლორწოვან გარსებს, მაღალი კონცენტრაციის შემთხვევაში კი, შესაძლოა ფატალურიც აღმოჩნდეს. თვალისთვის რომ უხილავი კონცენტრაციაა (მაგალითად, სულ 1 მილიგრამი 1 კუბურ მეტრ ჰაერში), იმდენად მაღალია ეს კონცენტრაცია ამ ტოქსიკური ნივთიერებისთვის, ნახევარ საათში შეუძლია ადამიანი მოკლას. წყლის ჭავლში გამოყენების შემთხვევაში მისი ეფექტი მცირდება. ღია, თავისუფალ, ქარიან სივრცეში კონცენტრაცია მეტად იშლება, მაგრამ მნიშვნელოვანი ზიანის მოტანა შეუძლია და გარემოც ბინძურდება.

ორთქლისა და მტვრის სახით შესუნთქვა წვავს თვალებს და იწვევს ცრემლდენას, შეშუპებას, ხველას, ცხვირისა და ყელის გარსების გაღიზიანებას, შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის გაძნელება, გულისრევა, თავის ტკივილი, სისუსტე. კანზე მოხვედრისას იწვევს წვას. ხანმოკლე ზემოქმედების ეფექტები სულ რამდენიმე წუთს შეიძლება გაგრძელდეს. დახურულ სივრცეში ზემოქმედება უკიდურესად სახიფათო შეიძლება იყოს. ორგანიზმში ხვდება შესუნთქვით, გადაყლაპვით, სხეულზე მოხვედრისას კანიდან შეწოვის გზით. მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, ფილტვებზე, გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე, ფარისებრ ჯირკვალზე. მწვავე ზემოქმედებისას ადამიანი შეიძლება მივიდეს კომამდე, კრუნჩხვებამდე. შეიძლება აუჩქარდეს გული, გაუფართოვდეს გუგები, ზოგ შემთხვევაში აუვარდეს წნევა ან პირიქით.

მსგავს სიმპტომებს უამრავი დემონსტრანტი აღწერდა გასულ წელსაც და დღესაც, მას შემდეგ, რაც ბიბისის ჟურნალისტური გამოძიება გასაჯაროვდა.

საკმარისად შესწავლილი არ არის ბრომობენზილ ციანიდის ზემოქმედების ხანგრძლივი ეფექტები, მაგალითად, მის ზემოქმედებასა და კიბოს, რეპროდუქციულ სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს შორის კავშირი.

პირველადი დახმარების ზომები და რჩევები ამ ნივთიერების ზემოქმედებისას მოიცავს სუფთა ჰაერზე გაღწევას, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გახდას და იზოლირებას, კანის, თვალების გამდინარე წყლით ჩამობანას სულ მცირე 20 წუთის განმავლობაში. თავისთავად იგულისხმება შესაბამისი სამედიცინო დახმარებისთვის პროფესიონალებისთვის მიმართვა.

ბრომობენზილ ციანიდის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრის რისკის არსებობის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა შესაბამისი აღჭურვილობით დაიცვას კანი, თვალები, სასუნთქი გზები.

აქვე შეგახსენებთ, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ პროტესტის ჩახშობაზე მიმართული რეგულაციების ფარგლებში სამართლებრივი დევნის ქვეშ მოაქცია თავდაცვის საშუალებების ქონა საპროტესტო აქციებზე.

წყარო:

PubChem – არის ქიმიური ნივთიერებების მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უზრუნველყოფს აშშ-ის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტების (NIH) ნაწილის, ეროვნული სამედიცინო ბიბლიოთეკის (NLM) ეროვნული ბიოტექნოლოგიური ინფორმაციის ცენტრი (NCBI).

ნიუ-ჯერსის ჯანდაცვის დეპარტამენტის საინფორმაციო ფურცელი ამ ქიმიური ნივთიერების შესახებ. ეს არის ერთგვარი გაიდლაინი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შესაბამის ინდუსტრიაში მუშაობისას შესაძლოა შეხება მოუწიოს კამიტთან.

წაიკითხეთ ასევე:

კამიტი: რა (ვერ) გავიგეთ წყლის ჭავლში შერეულ ნივთიერებაზე

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სახალხო დამცველმა ციხეში ალეკო ელისაშვილი მოინახულა

გელა ბარკალაიას სახლში ყაჩაღობისთვის 2 ადამიანი დააკავეს

BBC-ის გამოძიების შემდეგ ბრიტანელმა ლორდმა UK მთავრობას კითხვით მიმართა

PACE-ში შეშფოთებას გამოთქვამენ ალი ქერიმლის წინასწარი დაკავების გამო

რუსეთის გენერალი: ხომ არ დადგა საქართველოს უკან, რუსეთთან დაბრუნების დრო? 04.12.2025
რუსეთის გენერალი: ხომ არ დადგა საქართველოს უკან, რუსეთთან დაბრუნების დრო?
სახელმწიფო კერძო უნივერსიტეტებში ჩაბარებაზე გრანტს აღარ გასცემს 04.12.2025
სახელმწიფო კერძო უნივერსიტეტებში ჩაბარებაზე გრანტს აღარ გასცემს
რა არის “კამიტი” და რა ეფექტი აქვს მას საჯარო და სანდო წყაროების მიხედვით 04.12.2025
რა არის “კამიტი” და რა ეფექტი აქვს მას საჯარო და სანდო წყაროების მიხედვით
თიბისი x ილია თოფურია – მთავარია ჯიუტად გჯეროდეს მიზნის 04.12.2025
თიბისი x ილია თოფურია – მთავარია ჯიუტად გჯეროდეს მიზნის
სომხეთი ელოდება ევროკავშირის კონკრეტულ ინვესტიციებსა და მონაწილეობას TRIPP პროექტში։ ფაშინიანი 04.12.2025
სომხეთი ელოდება ევროკავშირის კონკრეტულ ინვესტიციებსა და მონაწილეობას TRIPP პროექტში։ ფაშინიანი
“თუ სიმართლეა, ეს არის საშინელება” – ეუთოს თავმჯდომარე BBC-ის გამოძიებაზე 04.12.2025
“თუ სიმართლეა, ეს არის საშინელება” – ეუთოს თავმჯდომარე BBC-ის გამოძიებაზე
ქვეყანა თავზე ეშლებათ, თავიანთ პრეზიდენტს მიხედონ – მახაშვილი ფრანგ დეპუტატებზე 04.12.2025
ქვეყანა თავზე ეშლებათ, თავიანთ პრეზიდენტს მიხედონ – მახაშვილი ფრანგ დეპუტატებზე
CS AWARD 2025 – „თეგეტა“ ნომინაციაში – „მდგრადი მოხმარება და წარმოება“ გამარჯვებულია 04.12.2025
CS AWARD 2025 – „თეგეტა“ ნომინაციაში – „მდგრადი მოხმარება და წარმოება“ გამარჯვებულია