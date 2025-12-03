ახალი ამბები

ფედერიკა მოგერინი ბრალის წაყენების შემდეგ გაათავისუფლეს

3 დეკემბერი, 2025 •
ფედერიკა მოგერინი ბრალის წაყენების შემდეგ გაათავისუფლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის ყოფილი უმაღლეს წარმომადგენელს ფედერიკა მოგერინის ბრალი წაუყენეს შესყიდვებთან დაკავშირებული თაღლითობისა და კორუფციის, ინტერესთა კონფლიქტისა და პროფესიული საიდუმლოების დარღვევისთვის.

მასთან ერთად, ბრალდებულები არიან ევროკომისიის ახლო აღმოსავლეთის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი სტეფანო სანინო და ევროპის კოლეჯის თანამშრომელი.

სამივე მათგანი ბელგიის პოლიციამ სამშაბათს, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში (EEAS), ევროპის კოლეჯსა და კერძო სახლებში ჩატარებული რეიდების შემდეგ დააკავა, თუმცა გვიან ღამით გაათავისუფლეს. პროკურატურის თანახმად, გამოძიების მიმდინარეობისას ბრალდებულების გაქცევის საფრთხე არ არსებობს.

„ყველა პირი უდანაშაულოდ ითვლება მანამ, სანამ მისი დანაშაული ბელგიის კომპეტენტური სასამართლოების მიერ არ დამტკიცდება“, — განაცხადა ევროპის საჯარო პროკურატურამ (EPPO).

EPPO-ს ცნობით, გამოძიება ეხება „საეჭვო თაღლითობას, რომელიც დაკავშირებულია ევროკავშირის მიერ ახალგაზრდა დიპლომატებისთვის დაფინანსებულ ტრენინგთან“.

გამოძიება ეხება 2021-22 წლებში ევროკავშირის საბიუჯეტო სახსრების შესაძლო ბოროტად გამოყენებას ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისა და ევროპის კოლეჯის მიერ. ფედერიკა მოგერინი, რომელიც EEAS-ს 2014-2019 წლებში ხელმძღვანელობდა, ამჟამად მეორე ვადით არის ევროპის კოლეჯის რექტორი. ასევე, არის ევროკავშირის დიპლომატიური აკადემიის დირექტორი.

ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv

    “ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე

    “საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე”

    გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის”

    კობახიძე ადასტურებს UN3439 კოდის „უცნობი“ ნივთიერების შესყიდვას და სავარაუდო გამოყენებას 03.12.2025
    კობახიძე ადასტურებს UN3439 კოდის „უცნობი“ ნივთიერების შესყიდვას და სავარაუდო გამოყენებას
    ფიქსირებული ნარჩენი ღირებულება ელექტრომობილებზე – „პორშე ცენტრი თბილისი“ ბაზრის წესებს ცვლის 03.12.2025
    ფიქსირებული ნარჩენი ღირებულება ელექტრომობილებზე – „პორშე ცენტრი თბილისი“ ბაზრის წესებს ცვლის
    ცოტა გაუგებარია, რატომ ვიყავი დაბარებული, ძირითადი კითხვები ეხებოდა BBC-თან ინტერვიუს შინაარს – ონიანი 03.12.2025
    ცოტა გაუგებარია, რატომ ვიყავი დაბარებული, ძირითადი კითხვები ეხებოდა BBC-თან ინტერვიუს შინაარს – ონიანი
    „ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო 03.12.2025
    „ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო
    ფედერიკა მოგერინი ბრალის წაყენების შემდეგ გაათავისუფლეს 03.12.2025
    ფედერიკა მოგერინი ბრალის წაყენების შემდეგ გაათავისუფლეს
    „კომპრომისი ჯერ ნაპოვნი არ არის“ — აშშ-რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგები 03.12.2025
    „კომპრომისი ჯერ ნაპოვნი არ არის“ — აშშ-რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგები
    ლავროვი: ბურთი საქართველოს მხარესაა 03.12.2025
    ლავროვი: ბურთი საქართველოს მხარესაა
    სუს-ში კვლავ იბარებენ ადამიანებს BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების გამო 03.12.2025
    სუს-ში კვლავ იბარებენ ადამიანებს BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების გამო