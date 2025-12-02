ახალი ამბები

ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის ყოფილი უმაღლესი წარმომადგენელი ფედეირკა მოგერინი კორუფციულ საქმესთან დაკავშირებით დააკავეს.

ინფორმაციას Euractiv წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ბელგიის პოლიციამ დღეს ჩხრეკა ჩაატარა ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში (EEAS), ევროპის კოლეჯსა და კერძო სახლებში. გამოძიება ეხება 2021-22 წლებში ევროკავშირის საბიუჯეტო სახსრების შესაძლო ბოროტად გამოყენებას ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისა და ევროპის კოლეჯის მიერ. ფედერიკა მოგერინი, რომელიც EEAS-ს 2014-2019 წლებში ხელმძღვანელობდა, ამჟამად მეორე ვადით არის ევროპის კოლეჯის რექტორი. ასევე, არის ევროკავშირის დიპლომატიური აკადემიის დირექტორი.

Euractiv-ის ცნობით, დააკავეს ევროპის კოლეჯის კიდევ ერთი თანამშრომელი, რომელიც განათლების დეპარტამენტში მუშაობდა, და ევროკომისიის მაღალი თანამდებობის პირი სტეფანო სანინო. სანინო მოგერინის დროს, დიპლომატიური აკადემიის შექმნის პერიოდში, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის გენერალური მდივანი იყო. ამჟამად ის ევროკომისიის ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკისა და სპარსეთის ყურის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორია.

კომისიამ დაადასტურა, რომ პოლიცია სამშაბათს ევროპის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობებში იმყოფებოდა და ეს არის წინა მანდატის საქმიანობის შესახებ მიმდინარე გამოძიების ნაწილი. კომისიამ უარი თქვა დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაზე, რადგან გამოძიება მიმდინარეობს.

„ნახევარი საათის წინ მაცნობეს ბრიუგეში მიმდინარე მოვლენების შესახებ“, — განაცხადა ჰერმან ვან რომპეიმ, ევროპული საბჭოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომელიც ამჟამად ბრიუგეში ევროპის კოლეჯის ადმინისტრაციული საბჭოს პრეზიდენტია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

