საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, დამამცირებელი მოპყრობის, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვებისა და თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანის ბრალდებით სამ პირს ბრალი წარუდგინა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების თანახმად, ბრალდებულებმა თანხის გამოძალვის მიზნით დაზარალებულს უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება, წაიყვანეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მდებარე დაუსახლებელ ადგილას, სადაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და გააშიშვლეს, შემდეგ კი ფოტო-ვიდეოკადრები გადაუღეს და გადაღებული მასალის გასაჯაროებით დაემუქრნენ, თუ დაზარალებული დღის ბოლომდე კონკრეტულ თანხას არ გადაუხდიდა. აღნიშნულის გამო დაზარალებულმა თვითმკვლელობა სცადა.
დაკავებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ჩადენილი სხვა დანაშაულის გაადვილების მიზნით, წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ), 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, „გ“ ქვეპუნქტებით (გამოძალვა, დაზარალებულის მიმართ ძალადობის გამოყენების მუქარა, ჩადენილი ჯგუფურად, დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით), 144 ტერცია მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით (დამამცირებელი მოპყრობა ჩადენილი ჯგუფურად), 157 პრიმა მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, ჩადენილი ანგარებით), 115-ე მუხლის პირველი ნაწილით (თვითმკვლელობამდე მიყვანა) წარედგინათ, რაც 7-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
პროკურატურამ ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა.