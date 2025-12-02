ახალი ამბები

დაზარალებულს სცემეს, გააშიშვლეს და თვითმკვლელობის ცდამდე მიიყვანეს — პროკურატურა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, დამამცირებელი მოპყრობის, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვებისა და თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანის ბრალდებით სამ პირს ბრალი წარუდგინა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების თანახმად, ბრალდებულებმა თანხის გამოძალვის მიზნით დაზარალებულს უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება, წაიყვანეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მდებარე დაუსახლებელ ადგილას, სადაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და გააშიშვლეს, შემდეგ კი ფოტო-ვიდეოკადრები გადაუღეს და გადაღებული მასალის გასაჯაროებით დაემუქრნენ, თუ დაზარალებული დღის ბოლომდე კონკრეტულ თანხას არ გადაუხდიდა. აღნიშნულის გამო დაზარალებულმა თვითმკვლელობა სცადა.

დაკავებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ჩადენილი სხვა დანაშაულის გაადვილების მიზნით, წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ), 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, „გ“ ქვეპუნქტებით (გამოძალვა, დაზარალებულის მიმართ ძალადობის გამოყენების მუქარა, ჩადენილი ჯგუფურად, დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით), 144 ტერცია მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით (დამამცირებელი მოპყრობა ჩადენილი ჯგუფურად), 157 პრიმა მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, ჩადენილი ანგარებით), 115-ე მუხლის პირველი ნაწილით (თვითმკვლელობამდე მიყვანა) წარედგინათ, რაც 7-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

პროკურატურამ ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო

ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ

„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე

„ფედერალისტები“ საერთაშორისო გამოძიებისთვის მასალების შეგროვებას აანონსებენ

