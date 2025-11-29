ახალი ამბებირეკლამა

თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს

29 ნოემბერი, 2025 •
თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წელი ტრადიციულად ერთობლივი ღონისძიებით შეაჯამეს. თიბისის მულტიფუნქციურ სივრცეში პარტნიორებისთვის გამართულ კონფერენციაზე 2026 წლის ეკონომიკურ მოლოდინებსა და გამოწვევებზეც იმსჯელეს.

სავაჭრო რეჟიმების ცვლილებები, ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარება და მსოფლიოში მშვიდობის დამყარების მცდელობები – ის ფაქტორებია, რომლებიც დღეს გლობალურ ეკონომიკას განსაზღვრავს, კერძო სექტორს კი მკვეთრი ცვლილებებისკენ უბიძგებს.

„როგორც თიბისისა და ამერიკის სავაჭრო პალატის მმართველი გუნდის წევრი, მოხარული ვარ, რომ უკვე მეოთხედ ვმასპინძლობთ ერთობლივ ღონისძიებას, რომელსაც AmCham-ის წევრები და აშშ-ის საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებიან. თიბისისთვის, როგორც ბიზნესის N1 მხარდამჭერისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს პარტნიორებს სანდო და დროული ინფორმაცია პირველებმა მივაწოდოთ. მსგავსი ღონისძიებებით ბიზნესს საშუალებას ვაძლევთ, დაინახოს ფართო სურათი; გააანალიზოს გამოწვევები და შესაძლებლობები; და რაც მთავარია, დაიწყოს ადაპტაცია ახალ რეალობასთან“,- გიორგი თხელიძე, თიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილე.

„მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება დღეს საკმაოდ რთული დინამიკით გამოირჩევა და მოხარული ვარ, რომ ჩვენ – ამერიკის სავაჭრო პალატამ და თიბისიმ – ერთად ჩამოვაყალიბეთ მოქნილი ქვე-პლატფორმა, სადაც კერძო სექტორი იღებს ყველაზე ობიექტურ, ხარისხიან და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც შემდგომში მათ ეხმარებათ, იყვნენ გრძელვადიანად კონკურენტუნარიანები, ეფექტიანად მართონ რისკები და მოერგონ ცვლილებებს. საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებას ემსახურება“,- ირაკლი ბაიდაშვილი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი

მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ

ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს

საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ

თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს 29.11.2025
თიბისი კაპიტალმა და ამერიკის სავაჭრო პალატამ წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს
“ძლიერი საქართველო – ლელო” ემიჯნება ალეკო ელისაშვილის ქმედებას 29.11.2025
“ძლიერი საქართველო – ლელო” ემიჯნება ალეკო ელისაშვილის ქმედებას
ზურაბიშვილი: ვემიჯნები სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმას და პროვოკაციის მცდელობას 29.11.2025
ზურაბიშვილი: ვემიჯნები სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმას და პროვოკაციის მცდელობას
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა 29.11.2025
აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა
ელისაშვილი დანაშაულს აღიარებს 29.11.2025
ელისაშვილი დანაშაულს აღიარებს
სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ 29.11.2025
სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ
ერმაკი აცხადებს, რომ ფრონტზე მიდის 29.11.2025
ერმაკი აცხადებს, რომ ფრონტზე მიდის
შსს: ელისაშვილმა სასამართლოს შენობის დაწვა სცადა 29.11.2025
შსს: ელისაშვილმა სასამართლოს შენობის დაწვა სცადა