“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო

28 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ეხმაურება flightradar24-ზე გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ 28 ნოემბერს ავიაკომპანია „აზიმუტმა“ რეისი შეასრულა სოხუმიდან თბილისის მიმართულებით.

“ვრცელდება მიზანმიმართული დეზინფორმაცია გარკვეულ სოციალურ გვერდებზე, რომლის მიხედვით, მიმდინარე წლის 28 ნოემბერს ავიაკომპანია „აზიმუტმა“ რეისი შეასრულა სოხუმიდან თბილისის მიმართულებით. ეს არის www.flightradar24.com-ზე შეცდომით დაფიქსირებული მონაცემები და გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 28 ნოემბერს ფრენა შესრულდა მინვოდიდან თბილისის მიმართულებით (AZO6153) ავიაკომპანია Azimuth-ის მიერ. აღნიშნული რეისი წარმოადგენს მრავალჯერად, არარეგულარულ რეისს, რომელიც მინვოდი – თბილისი – მინვოდის საჰაერო ხაზზე სრულდება შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე. აღნიშნულ ფრენასთან დაკავშირებული დეტალები, რეისის ნომერი, საჰაერო ხომალდის სარეგისტრაციო ნომერი და სხვა მონაცემები ასახულია ფრენის გეგმაში”.

აქვე სააგენტო აცხადებს, რომ კომერციული ფრენების რეალურ დროში თვალთვალისთვის გამოყენებულ სხვადასხვა ინტერნეტ-პლატფორმებზე მოძიებული მონაცემები შესაძლოა შეიცავდნენ სხვადასხვა ცდომილებებს.

“შესაბამისად, დაინტერესებულ პირებს თუ მედიასაშუალებებს მოვუწოდებთ, ინფორმაციის გავრცელებამდე მონაცემები გადაამოწმონ უფლებამოსილ უწყებებთან. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით და კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში უკანონოდ გახსნილი აეროპორტიდან თბილისის მიმართულებით ფრენა არ შესრულებულა. სოხუმის აეროპორტიდან, რომელიც ქართული მხარის მიერ დაკეტილია 1993 წლიდან, ფრენების განხორციელება წარმოადგენს როგორც საერთაშორისო საავიაციო ნორმების, ისე საქართველოს კანონმდებლობის (კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ) უხეშ დარღვევას.

სოხუმის აეროპორტი არ არის სერტიფიცირებული საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ. საჰაერო მიმოსვლის განხორციელება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული აეროდრომის ვარგისობის სერტიფიკატის არმქონე აეროპორტიდან, გარდა იმისა, რომ წარმოადგენს კანონმდებლობის დარღვევას, საფრთხეს უქმნის საავიაციო და მგზავრთა უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ასეთი უკანონოდ ამოქმედებული აეროპორტიდან ფრენაზე ნებართვა არ და ვერ იქნება გაცემული საქართველოს საავიაციო ხელისუფლების მიერ”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

