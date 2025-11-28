ახალი ამბები

პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება. შესაბამისი კანონპროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა.

“წარმოდგენილი კანონის პროექტით დგინდება გამონაკლისი, რომლის მიხედვითაც საპოლიციო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებას არ დაამტკიცებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და მისი მონაწილეობა შემოიფარგლება მხოლოდ დასკვნის გაცემით, ხოლო საპოლიციო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმწიფო კონტროლს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ნაცვლად განახორციელებს [შინაგან საქმეთა] სამინისტრო”, – წერია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ უწყება საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მოამზადებს გამომძიებლებს, პატრულ-ინსპექტორებს, მართლწესრიგის ოფიცრებს, დეტექტივებს, მესაზღვრე-კონტროლიორებს, მესაზღვრეებს და ექსპერტ-კრიმინალისტებს.

“საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და საპოლიციო საქმის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღება პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს პოლიციაში სამუშაოდ მიღებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, გაივლის შემოწმებას ან/და წარმატებით ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. სტუდენტის სწავლის დაფინანსებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით

პოლიციის აკადემიის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთანავე სტუდენტს მიენიჭება უმცროსი სპეციალური წოდება − რიგითი, ხოლო კურსდამთავრებულს – საშუალო სპეციალური წოდება – ლეიტენანტი; სწავლის პერიოდი სტუდენტს კალენდარულ წელთა ნამსახურობაში ჩაეთვლება; გარდა ამისა, სტუდენტები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საჭირო ინვენტარითა და სასწავლო მასალით, კვებითა და შესაბამისი უნიფორმით; ამასთან, აკადემიის სტუდენტებს სწავლის პერიოდში შესაძლებლობა ექნებათ, ისარგებლონ საერთო საცხოვრებლით და პოლიციელისთვის გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი გარანტიებით. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას სამინისტროს სისტემაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით”, – წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

“ქართული ოცნების” პარლამენტი კანონპროექტის მიღებას გეგმავს 2026 წლის თებერვალში, მისი ამოქმედება კი 1-ელი მარტიდან იგეგმება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს

პუტინი ყირიმის და დონბასის საერთაშორისო აღიარებას ითხოვს

მოსამართლე მეია მელქაძემ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 11 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა

“სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ახალ კონცეფციას საჭიროებდა და არა დახურვას”

ლიეტუველი ევროპარლამენტარის წერილი ქართველების ერთწლიანი პროტესტისა და მზია ამაღლობელის შესახებ
“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო
პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი
მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ
ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს
საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ
თბილისში, 24-ე საჯარო სკოლის საკვებ ობიექტს, ჰიგიენური ნორმების დარღვევის გამო, საწარმოო პროცესი შეუჩერდა
სოხუმის ცნობით, კოდორის ხეობამდე მისასვლელი გვირაბის მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო