ახალი ამბები

უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა

28 ნოემბერი, 2025 •
უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროსა (НАБУ) და სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურის (САП) თანამშრომლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელ ანდრეი ერმაკის სახლში.

უკრაინულმა მედიამ გადაიღო კადრები, როგორ შევიდა НАБУ-ისა და САП-ის დაახლოებით 10 ოფიცერი სამთავრობო კვარტალში.

მოგვიანებით, ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა დაადასტურეს, რომ ჩხრეკას ატარებდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის სახლში, თუმცა დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია.

ერმაკმა, ასევე, დაწერა, რომ გამომძიებლებს არანაირი დაბრკოლება არ შეჰქმნიათ.

„ჩემი ადვოკატები ადგილზე იმყოფებიან და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობენ. ჩემი მხრიდან, თანამშრომლობის სრული მზადყოფნაა“, — დაწერა ერმაკმა სოციალურ ქსელში.

სავარაუდოდ, ერმაკის სახლში ჩხრეკა უკავშირდება „მიდასის“ სახელით ცნობილ კორუფციულ სკანდალს.

საქმე ეხება კორუფციას „ენერგოატომში“, სადაც სქემის ორგანიზატორად ზელენსკის ბიზნესპარტნიორი, „კვარტალ-95“-ის თანამფლობელი ტიმურ მინდიჩი სახელდება, ხოლო მონაწილეებად მოიაზრებიან მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი ჰერმან გალუშჩენკო. გამოძიება მიიჩნევს, რომ ეს ჯგუფი ომის პირობებში სტრატეგიული ობიექტების ხარჯზე მდიდრდებოდა.

ანტიკორუფციულმა სამსახურმა მათ სახლებში 10 ნოემბერს ჩხრეკა ჩაატარა. ჩხრეკამდე რამდენიმე საათით ადრე მინდიჩი საზღვარგარეთ გაიქცა. მოგვიანებით ზელენსკიმ მას სანქციები დაუწესა. გალუშჩენკო თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.

ანდრეი ერმაკი ითვლება ყველაზე გავლენიან პირად პრეზიდენტის გუნდში. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ერმაკის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხი ზელენსკისთან შეხვედრაზე მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმაც დააყენეს, თუმცა უარი მიიღეს. პირიქით, ზელენსკიმ ერმაკი აშშ-ის სამშვიდობო გეგმაზე მომლაპარაკებელი დელეგაციის ხელმძღვანელად დანიშნა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით

ვახუშტის ხიდიდან გიორგი სააკაძის მოედნის მიმართულებით BUS LANE მოეწყობა – კალაძე

სელფი საერთაშორისო ფესტივალის – DataFest Tbilisi 2025-ის პარტნიორია

რა დაადგინა ევროკავშირის სასამართლომ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აღიარებაზე?

უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა 28.11.2025
უკრაინის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა ერმაკის სახლი გაჩხრიკა
ბოლო ერთ წელში ჟურნალისტებზე ძალადობის, დაშინების, მუქარის, შევიწროების, დევნის 400-მდე შემთხვევა აღირიცხა – TI 28.11.2025
ბოლო ერთ წელში ჟურნალისტებზე ძალადობის, დაშინების, მუქარის, შევიწროების, დევნის 400-მდე შემთხვევა აღირიცხა – TI
ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 6.0%-ით გაიზარდა – სამინისტრო 28.11.2025
ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 6.0%-ით გაიზარდა – სამინისტრო
აზერბაიჯანში Kanal-13-ის ხელმძღვანელმა აზიზ ორუჯევმა 2 წლის შემდეგ ციხე დატოვა 28.11.2025
აზერბაიჯანში Kanal-13-ის ხელმძღვანელმა აზიზ ორუჯევმა 2 წლის შემდეგ ციხე დატოვა
ქომაგებმა კალათბურთზე ირაკლი კობახიძის ხსენებისას დაუსტვინეს 28.11.2025
ქომაგებმა კალათბურთზე ირაკლი კობახიძის ხსენებისას დაუსტვინეს
ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს 28.11.2025
ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს
ერთი წელი EU-ისკენ სვლის შეჩერებიდან: 100-ზე მეტი ყოფილი დიპლომატის განცხადება 28.11.2025
ერთი წელი EU-ისკენ სვლის შეჩერებიდან: 100-ზე მეტი ყოფილი დიპლომატის განცხადება
ანტიპუტინისტი რუსი აქტივისტი და მისი პარტნიორი საქართველოს პოლიციამ დააკავა 27.11.2025
ანტიპუტინისტი რუსი აქტივისტი და მისი პარტნიორი საქართველოს პოლიციამ დააკავა