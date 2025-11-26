ახალი ამბებირეკლამა

მოსახლეობის სამომხმარებლო ხარჯების 45% სურსათსა და სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტებზე მოდის – კვლევა

26 ნოემბერი, 2025
მოსახლეობის სამომხმარებლო ხარჯების 45% სურსათსა და სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტებზე მოდის – კვლევა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი კაპიტალმა სურსათითა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტებით ვაჭრობის სექტორისთვის (FMCG) 2025 წელი შეაჯამა და პარტნიორებს, ტრადიციულად, ახალი კვლევა წარუდგინა.

ადგილობრივ ტენდენციებთან ერთად ღონისძიებაზე სტუმრებს ევროპული გამოცდილება გაუზიარა მოწვეულმა სტუმარმა, პოლონეთის უმსხვილესი სასურსათო ქსელის – Żabka-ს – პოლონეთის ბიზნესის აღმასრულებელმა დირექტორმა ადამ მანიკოვსკიმ.

კომპანია 27 წელია ევროპის ბაზარზე წარმატებით ოპერირებს – ამ დროის განმავლობაში Żabka-ს ქსელი 7 ფილიალიდან 12 200-მდე ფილიალამდე გაიზარდა; მაღაზიათა ქსელი 2024 წელს პოლონეთის საფონდო ბირჟაზე დაილისტა და საბაზრო კაპიტალიზაციამ 5.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Żabka პოლონეთის საზღვრებსაც გასცდა და აქტიურად იმკვიდრებს თავს რუმინეთში.

ბაზრის ზომისა და ზრდის ტემპების გათვალისწინებით, ქართული FMCG სექტორისთვის Żabka-ს გამოცდილების გაზიარებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სურსათითა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტებით ვაჭრობა საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია. 2024 წლის მონაცემებით, სექტორის წილი მშპ-ში 15.4%-ს შეადგენს და ქვეყნის მასშტაბით 225 ათას ადამიანს ასაქმებს.

თიბისი კაპიტალის კვლევის მიხედვით, FMCG სექტორი 2025 წელს მოსალოდნელზე სწრაფად, თითქმის 10%-ით, გაიზარდა. თიბისი კაპიტალის პროგნოზით კი, წლიურ ჭრილში ბაზრის ზომა 24.2 მილიარდ ლარს გაუტოლდება.  FMCG ბაზრის 87% ამ ეტაპზე 5 უმსხვილეს კომპანიაზე ნაწილდება: „დეილი ჯგუფი“, „ორი ნაბიჯი“, „ნიკორა“, „კარფური“და „აგროჰაბი“.

თიბისი კაპიტალის კვლევის მიხედვით,  ადგილობრივი მოსახლეობის სამომხმარებლო ხარჯების 45% სწორედ სურსათსა და სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტებზე მოდის. მოქალაქეები კი პროდუქციის შერჩევისას ყველაზე დიდ ყურადღებას ფასებს აქცევენ.

თიბისი კაპიტალი მომდევნო წლებში FMCG სექტორში ზრდის ტემპის დასტაბილურებას პროგნოზირებს. კვლევის მიხედვით, მიგრანტების დანახარჯების კლების მიუხედავად, ხელფასებისა და ტურისტული შემოსავლების ზრდა, ასევე სარესტორნო ბიზნესის ბრუნვის მატება, სექტორის ზრდის წინაპირობაა.

FMCG სექტორის შესახებ კონფერენცია პრეზენტაციებსა და პანელურ დისკუსიას მოიცავდა.  თემაზე – “ზრდის არქიტექტურა FMCG ინდუსტრიაში“- თიბისის წარმომადგენლებთან ერთად ბაზრის წამყვანმა მოთამაშეებმა იმსჯელეს. პანელურ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღო ტიერი ჟულენმაც, რომელიც რეგიონში “კარფურის” ექსკლუზიური წარმომადგენლის – Majid Al Futtaim-ის –  საერთაშორისო ზონის აღმასრულებელი საოპერაციო ოფიცერია.

 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

