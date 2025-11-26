ახალი ამბები

26 ნოემბერი, 2025 •
4 ოქტომბერი იყო უსამართლობის, უსინდისობის, კორუფციის, ღირსების შელახვის, დამცირების გამოძახილი – ირაკლი ნადირაძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძემ პატიმრობაში დატოვა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა ნაწილი: პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, პაატა მანჯგალაძე, ირაკლი ნადირაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი, თორნიკე მჭედლიშვილი, ნიკა გვენცაძე, გური ჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია.

ბრალდებულთა ნაწილმა სიტყვის უფლებით ისარგებლა და მიმართა როგორც მოსამართლეს, ისე დამსწრე საზოგადოებას. მათ შორის იყო “ნაციონალური მოძრაობის” წევრი ირაკლი ნადირაძე, რომელმაც იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რამაც, მისი თქმით, საზოგადოება 4 ოქტომბრის პროტესტამდე მიიყვანა.

ნადირაძეს მოსამართლემ რამდენჯერმე შეაწყვეტინა სიტყვა და სთხოვა, უშუალოდ საქმესთან დაკავშირებით ესაუბრა. ნადირაძე ამბობდა, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების აღწერა და შეფასება პირდაპირ კავშირშია 4 ოქტომბრის აქციასთან, შესაბამისად – მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმესთან.

“გამომდინარე იქიდან, რომ ყველანაირი კომუნიკაცია გარე სამყაროსთან აკრძალული მაქვს, პირველ რიგში, მოვიკითხავ ყველა პოლიტიკურ პატიმარს, სინდისის პატიმარს. განსაკუთრებით პატივისცემა ჩემი სინდისის პატიმრების მშობლებს, მათი ოჯახის წევრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში იბრძვის, დიდი შემართებით, შეუპოვრობით, ჩვენი ქვეყნის ღირსების დასაცავად, თავისუფლებისთვის და ევროპული მომავლისთვის.

რაც მინდა რომ გითხრათ: დღეს არის 26 ნოემბერი და ორ დღეში ერთი წელი ხდება იმ ავბედითი დღიდან, 28 ნოემბრიდან, როდესაც პრემიერად წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ დაგვიანონსა, რომ თურმე, ქვეყანა აღარ წავა ევროპისკენ და ქვეყანა წავიდოდა აბსოლუტურად გაურკვეველი მიმართულებით და ეს გაურკვეველი ვითარება, მიმართულება, რა თქმა უნდა, იყო რუსეთისკენ.

არ გვაკმარეს 26 ოქტომბერი, გაყალბებული არჩევნები, როდესაც ქვეყანა გაიყვანეს კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და მიიტაცეს ხელისუფლება, 28 ნოემბერს  მეორედ დაამხეს კონსტიტუცია, როდესაც გვითხრეს, რომ ქვეყანა აღარ წავიდოდა ევროპისკენ. ანუ, ჩვენ მივიღეთ ისეთი მოცემულობა, როდესაც, თუ ვინმემ დაარღვია კონსტიტუცია და გავიდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, ეს იყო ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი და დიახ, ამ დღეს საბოლოოდ დაინახა როგორც ქართულმა საზოგადოებამ, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებამ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა […] ქვეყანა არა ევროკავშირში და NATO-ში შეეყვანა და მართლა გასაოცარი წელი ჰქონოდა საქართველოს და მოსახლეობა ყოფილიყო აყვავებული, არამედ ეტაპობრივად გაენადგურებინა ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი გადავეკიდებინეთ და ჩამოგვეშორებინა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს და ნაბიჯ-ნაბიჯ, მოსკოვში, კრემლში დაწერილი სცენარით ამ ქვეყანაში დაემყარებინა დიქტატურა.

ანუ, ერთი მხრივ, ჩვენ გვყავს ამ ქვეყანაში მოსახლეობა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში არის უკიდურეს გაჭირვებაში, სიღარიბეში, გვეუბნებიან, რომ აქ ვერ იპოვა მისი ადგილი, ქვეყნიდან უნდა წავიდეს, გაიქცეს, აქ მშვიდობიანი ადამიანები, პენსიონერებს პენსია არ ჰყოფნით, გაძვირებულია პროდუქტები, მედიკამენტები, უმუშევრობა პიკია და ამ დროს […]  ჩვენ გვყავს ადამიანები, რომლებიც უკიდურეს მდგომარეობაში არიან, მეორე მხრივ, ე.წ. მთავრობა, რომელიც მშვიდად აგროვებს ოქროს ზოდებს, მილიონებს, მილიარდებს და თან დაგვცინიან.

დიახ, წლების განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი ებრძოდა პოლიტიკურ პარტიებს […] ებრძოდა თავისუფალ მედიას, სამოქალაქო აქტივისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახლა განათლების სისტემას მიადგნენ და უნდათ, რომ ჩვენი შვილები საერთოდ გაუნათლებლები დარჩნენ და მათ შვილების აუკეთესო ევროპულ ინსტიტუტებში აგრძელებენ სწავლას – ჩარტერული რეისებითაც ჩაჰყავთ შვილები, მაგალითად ღარიბაშვილს […] 4 ოქტომბერი იყო აი, ამ უსამართლობის, ამ უსინდისობის, ამ კორუფციის, ღირსების შელახვის, დამცირების გამოძახილი. ჩვენი, აქ მყოფი თითოეული ადამიანის ბრძოლა იყო და არის გულწრფელი ბრძოლა. ამიტომ, არ გვიდა არავის, რომ იყოს ეს კორუფცია, ეს უსამართლობა, ეს ღირსების შემლახველი ქმედება, ეს დამცირება და არავის არ გვინდა გარუსება, მოკლედ რომ ვთქვათ.

4 ოქტომბერი ,ეს იყო ბრძოლის დღე. თავისუფლებისთვის, ჩვენი ღირსებისთვის, ბრძოლის დღე. ამას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა თავისი უარყოფითი ასპექტებიც. ისეთი, როგორიც იყო უამრავი ახალი პოლიტიკური პატიმარი, სინდისის პატიმარი და ეს ძვირფასი ადამიანები, ღირსეული ადამიანები – მართლა დღეს გავიცანი ეს ადამიანები -, თავისი სამშობლოს სიყვარულის გამო ზიან ისინი. ეს არის, რა თქმა უნდა, უარყოფითი ასპექტი, რომ ბევრი პოლიტიკური და სინდისის პატიმარი დაგვემატა და მეორე არის იმედგაცრუება: იმდენად აქვთ ყელში ამოსული ჩვენს მოქალაქეებს ეს გაჭირვება, სიღარიბე, უმუშევრობა, დამცირება, უსამართლობა, რომ იმ დღესვე უნდოდათ დამთავრებულიყო და მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია – მთელი ერთწლიანი პროტესტი, თქვენო ღირსება, შარშანდელი 28 ნოემბრიდან დღემდე, ერთი წელი უწყვეტი პროტესტი გვაქვს, მთელი ეს პროტესტი, მათ შორის 4 ოქტომბერი უნდოდათ, რომ შეერაცხათ ძალადობრივ აქციებად და […] მადლობა ყველა ჟურნალისტს, რომლებმაც დაანახეს საზოგადოებას, თუ რაზე წამსვლელი ხელისუფლება გვყავს. რაც ხდებოდა იმ ღობესთან, ეს ყველაფერი ასახეს და სწორედ ამიტომ იყო, რომ არცერთმა ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორმა არ შეაფასა ძალადობრივ აქციად 4 ოქტომბრის აქცია”, – განაცხადა ირაკლი ნადირაძემ.

4 ოქტომბრის საქმეზე 64 ადამიანია დაკავებული. მათი საქმეები 5 ნაწილადაა დაყოფილი.

მათ ნაწილს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებიან, ნაწილს – ამ ძალადობის ორგანიზებას, ზოგიერთს – სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის ბლოკირებას. დაკავებულთა ნაწილს ბრალი რამდენიმე მუხლით აქვს წარდგენილი.

ირაკლი ნადირაძეს ბრალ წარდგენილი აქვს სამი სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენას ედავება:

  1. სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობა, ჩადენილი ჯგუფურად (19-222-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ა ქვეპუნქტი);
  2. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა (225-ე მუხლის პირველი ნაწილი);
  3. მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ (317-ე მუხლი).

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

