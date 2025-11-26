ახალი ამბები

აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი TRIPP-ის საკითხზე ლაშა ხუციშვილს შეხვდა

26 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ალან პერსელი „ქართული ოცნების“ მთავრობის ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილს შეხვდა.

საელჩოს ინფორმაციით, ელჩი ხუციშვილს შეხვდა, „რათა განეხილა, სხვა საკითხებთან ერთად, ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობები, საქართველოს ეკონომიკური განვითარება, აშშ-ის სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და როგორ შეუძლია საქართველოს მხარი დაუჭიროს „ტრამპის მარშრუტს საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის (TRIPP)“.

ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, ხუციშვილმა ამერიკელ დიპლომატს გააცნო ქვეყნის ეკონომიკური ვითარება და საშუალოვადიანი პროგნოზები; საუბარი შეეხო ცოტა ხნის წინ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის, ჯონათან ასკონასის ვიზიტს საქართველოში და ხაზი გაესვა საბაჟო დეპარტამენტის ეფექტურ მუშაობას და მხარეებს შორის თანამშრომლობას საქართველოს საბაჟო კონტროლის გამოცდილების გაზიარების კუთხით. ასევე, საუბარი შეეხო საერთაშორისო სანქციების ეფექტური აღსრულების მექანიზმებს საქართველოში და აღინიშნა ამ მხრივ საბაჟო დეპარტამენტის მიერ გაწეული ძალისხმევა.

უწყების ცნობით, მხარეებმა, ასევე, ისაუბრეს რეგიონში გამავალი სატრანზიტო დერეფნების, მათ შორის, TRIPP პროექტისა და საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საკითხებზე და საქართველოს როლზე ამ პროცესში, ასევე შეთანხმდნენ თანამშრომლობის შემდგომ ნაბიჯებზე.

შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას საქართველოს სტუმრობდა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი (უფროსი მრჩეველი) ჯონათან ასკონასი. ვიზიტის გაცხადებული მიზანი იყო იმის განხილვა, თუ როგორ შეძლებს საქართველო „ტრამპის მარშრუტის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის“ (TRIPP) მხარდაჭერას. ეს სატრანსპორტო მარშრუტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, შეერთებული შტატების შუამავლობით, 8 აგვისტოს გამართული სამშვიდობო სამიტის შედეგია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბერი იყო უსამართლობის, უსინდისობის, კორუფციის, ღირსების შელახვის, დამცირების გამოძახილი – ირაკლი ნადირაძე 26.11.2025
მოსახლეობის სამომხმარებლო ხარჯების 45% სურსათსა და სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტებზე მოდის – კვლევა 26.11.2025
პაატა ბურჭულაძის სიტყვა სასამართლოში 26.11.2025
პუტინის მრჩეველი მოლაპარაკებებს რუსეთში აკრძალული WhatsApp-ითაც აწარმოებს 26.11.2025
არავინ დამიზარალებია, ქვა არ მისვრია, არანაირ დანაშაულებრივ ქმედებას ჩემი მხრიდან ადგილი არ ჰქონია – ირაკლი ჩხვირკია 26.11.2025
აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი TRIPP-ის საკითხზე ლაშა ხუციშვილს შეხვდა 26.11.2025
“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე 26.11.2025
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა 26.11.2025
