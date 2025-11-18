ახალი ამბები

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს

18 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი (უფროს მრჩეველს) ჯონათან ასკონასი საქართველოში ვიზიტს მართავს.

აშშ-ის საელჩოს ინფორმაციით, მისი ვიზიტის მიზანია, განიხილოს, როგორ შეძლებს საქართველო „ტრამპის მარშრუტის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის“ (TRIPP) მხარდაჭერას. ეს სატრანსპორტო მარშრუტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით, 8 აგვისტოს გამართული სამშვიდობო სამიტის შედეგია.

„დღეს დილით დოქტორი ასკონასი ესტუმრა საბაჟო გამშვებ პუნქტს „სადახლო საავტომობილო“, რომლის მშენებლობა და აღჭურვა დიდწილად აშშ-ის მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. ვიზიტის ფარგლებში ის ასევე შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობის ადმინისტრაციის, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს“, — ნათქვამია აშშ-ის საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს

აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა

ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს

ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2025 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს 18.11.2025
ეპისკოპოსი საბა ითხოვს, არ გაუუქმდეთ ემიგრანტებს საზღვარგარეთიდან ხმის მიცემის უფლება 18.11.2025
“ციხიდან ვაგრძელებ ბრძოლას თავისუფალი მედიისთვის” – აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ჟურნალისტი 18.11.2025
ბაქოს სასამართლომ ბაჰრუზ სამადოვი კარცერში დატოვა 18.11.2025
ერევანში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იმყოფება 18.11.2025
უწყვეტი პროტესტის 355-ე დღეს თბილისში აქცია და მარში ისევ მოეწყო 18.11.2025
საუბრები რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით ცარიელი ფარსია – კობახიძე 17.11.2025
