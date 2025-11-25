ახალი ამბებირეკლამა

25 ნოემბერი, 2025 •
40%-იანი ქეშბექი ყველა საავტომობილო პროდუქტზე – „თეგეტა მოტორსში“ Black Friday-ს კვირეული დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

25 ნოემბრიდან 1-ელი დეკემბრის ჩათვლით „თეგეტა მოტორსი“ მომხმარებელს განსაკუთრებული შეთავაზებებით მასპინძლობს. ავტომფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ, ისარგებლონ აქციით კომპანიის ყველა ფილიალში, რომლებიც მსუბუქ ავტომობილებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ემსახურებიან. კვირეულის ფარგლებში ფასდაკლებები დახვდებათ „თეგეტა მოტორსის“ ონლაინმაღაზიისა თუ აპლიკაციის მომხმარებლებს.

ფილიალებში 25-29 ნოემბრის ჩათვლით:

ყველა საავტომობილო პროდუქტზე 40%-იანი ქეშბექი.

    • ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას მომხმარებელს ღირებულების 40% „თეგეტა მოტორსის“ ლოიალობის ბარათზე უბრუნდება.
    • ქეშბექი მომენტალურად სრულდება და მომხმარებელს შეუძლია, დაზოგილი თანხა დაუყოვნებლივ გამოიყენოს, მათ შორის ნებისმიერი სერვისის მისაღებად (ზეთის შეცვლა, დიაგნოსტიკა, ტექნიკური მომსახურება და სხვა)

აპლიკაცია და Tegeta Shop: 25 ნოემბრიდან – 1-ელი დეკემბრის ჩათვლით

25%-იანი ფასდაკლება პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე

მრავალფეროვანი არჩევანი, მარტივი ნავიგაცია და სწრაფი შეკვეთა სახლიდან გაუსვლელად – აქციით ისარგებლებენ „თეგეტა მოტორსის“ მომხმარებლები ციფრული სერვისების გამოყენებისას. ავტომფლობელები შეძლებენ, ონლაინ შეარჩიონ და შეიძინონ ისეთი გლობალური ბრენდების პროდუქცია, როგორებიც არიან:
Bridgestone, Michelin, Pirelli, Continental, Varta,  Energizer, Shell, Mobil, Petronas და სხვა საერთაშორისო მწარმოებლები, რომლებიც მსოფლიო ბაზარზე ხარისხის ეტალონად მიიჩნევიან.

რატომ ახლა? – ზამთარი იწყება

ზამთრის სეზონისათვის მანქანას განსაკუთრებული მომზადება სჭირდება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 1-ელი დეკემბრიდან – 1-ელ მარტამდე გზის გარკვეულ მონაკვეთებზე მოძრაობა მხოლოდ ზამთრის საბურავებით არის დაშვებული.

Black Friday-ს შეთავაზებები სწორედ ის დროა, როდესაც მომხმარებელს ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით შეუძლია, მოამზადოს ავტომობილი უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

რატომ „თეგეტა მოტორსი“?

  • მომსახურების ყველაზე ფართო ქსელი ქვეყნის მასშტაბით;
  • საავტომობილო პროდუქტების მრავალფეროვანი ასორტიმენტი;
  • თანამედროვე დანადგარები სერვისში;
  • გამოცდილი მექანიკოსები და მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტი. 

თეგეტა მოტორსის შესახებ: თეგეტა ჰოლდინგში შემავალი კომპანია თეგეტა მოტორსი 1995 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების სერვისის მიმართულებით. ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანია მომხმარებელს ავტომომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს, როგორც მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ისე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების, ასევე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის მიმართულებით. კომპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 28 ფილიალი აქვს, რომლებიც 500 000-მდე საცალო და 35 000-მდე კორპორაციულ მომხმარებელს ემსახურება. თეგეტა მოტორსი 300-მდე მსოფლიო ბრენდის წარმომადგენელია საქართველოში, მათ შორის არის Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst და სხვა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

