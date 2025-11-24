ახალი ამბებირეკლამა

საქართველოს ბანკმა სტუდენტების ფინანსური განათლების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგი ჩაატარა

24 ნოემბერი, 2025 •
საქართველოს ბანკმა სტუდენტების ფინანსური განათლების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგი ჩაატარა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ბანკი, როგორც განათლების მთავარი მხარდამჭერი, სკოლის მოსწავლეების, მასწავლებლების, სტუდენტებისა და მშობლების ფინანსური განათლების ხელშეწყობის მიზნით, არაერთ პროექტს ახორციელებს და უჭერს მხარს. ამჯერად, ბანკის ორგანიზებით, პირადი ბიუჯეტის დაგეგმვაზე, ფინანსურ მიზნებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ინვესტიციებზე და გონივრულ გადაწყვეტილებებზე ტრენინგი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობის 50- მდე სტუდენტმა მიიღო.

ტრენინგს უძღვებოდნენ „საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივის” თანადამფუძნებელი და ეკონომისტი – ბაქარ ბარათაშვილი და ანა ქათამაძე – სკოლის პედაგოგი და ტრენერი.

სტუდენტებს, მიუხედავად მათი ფაკულტეტისა თუ კურსისა, შესაძლებლობა ჰქონდათ,  მიეღოთ საბაზისო და პრაქტიკული ინფორმაცია ფინანსურ რჩევებთან დაკავშირებით.

„სესიაზე დეტალურად განვიხილეთ თემები, რომლებიც პირადი ფინანსების მართვის საწყის ნაბიჯებს ქმნის. მაგალითად:  როგორ ფუნქციონირებს ბაზარი და რა როლი აქვს მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსს; როგორ ხდება ბიუჯეტის შედგენა და რესურსების სწორი გადანაწილება; რა განსხვავებაა სურვილებსა და საჭიროებებს შორის და რატომ არის ეს ცოდნა პასუხისმგებლობიანი ფინანსური ქცევის საფუძველი. განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ იმ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს, რომლებიც ხშირად გაუცნობიერებლად გვაღებინებენ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს – იმპულსურ ხარჯვას, რისკებისადმი დამოკიდებულებას. გარდა ამისა, შევეხეთ ინვესტირების საწყის პრინციპებსაც: რატომ იწყება ყველაფერი გრძელვადიანი მიზნების განსაზღვრით და რა არის რისკისა და სარგებლის ბალანსი“,- აღნიშნა ბაქარ ბარათაშვილმა, „საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივის” თანადამფუძნებელმა.

„მოხარულები ვართ, რომ ტრენინგზე სტუდენტების აქტიური ჩართულობა და ინტერესი გამოიხატა არაერთი შეკითხვით, დისკუსიითა და პრაქტიკულ მაგალითებზე მუშაობით – ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ახალგაზრდებში ფინანსური განათლების შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღების საჭიროება და მოტივაცია საკმაოდ მზარდია“,- აღნიშნა ანა ქათამაძემ, სკოლის პედაგოგმა და ტრენერმა.

„ჩვენთვის, როგორც ფინანსური ინსტიტუტისთვის, განათლების და განსაკუთრებით, ფინანსური განათლების მხარდაჭერა, ერთ-ერთი უცვლელი პრიორიტეტია. გვინდა, სტუდენტებს მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი ფინანსური განათლების მიღებაში და მათთვის ისეთი ტრენინგების ჩატარებაში, რომელიც  სტუდენტების  საჭიროებებზე, ინტერესებზე და სპეციფიკაზე იქნება მორგებული. ვფიქრობთ, ფინანსური ცოდნა აუცილებელია ყველასთვის, განურჩევლად იმისა, თუ რა არის სტუდენტის ძირითადი ფაკულტეტი თუ მიმართულება“,- აცხადებს ანა ლომთაძე, საქართველოს ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის  (CSR) მიმართულების ხელმძღვანელი.

ინფორმაციისთვის, ამ ტიპის შეხვედრები როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე სხვა აუდიტორიისთვის კვლავ ჩატარდება.  თვალი ადევნეთ  ჩვენს ფეისბუქ გვერდს  ან ეწვიეთ  საქართველოს ბანკი – გზა სულ არის, არ გაჩერდე

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პოლიციამ კიდევ 8 დემონსტრანტი დააკავა

მოკვდება, საელჩოს მიადგებიან და ბიუჯეტის ფულით აქ უნდა ჩამოასვენონ – იაკობაშვილი ემიგრანტებზე

გარდაიცვალა კინოდოკუმენტალისტი გია ჭუბაბრია

დამატებით დამუშავებას საჭიროებს – ლიდერების განცხადება აშშ-ს გეგმაზე

“ტრამპის მარშრუტი” საქართველოსთვისაც სასარგებლოა – პაპუაშვილი 24.11.2025
“ტრამპის მარშრუტი” საქართველოსთვისაც სასარგებლოა – პაპუაშვილი
ივანიშვილმა შვეიცარიულ ბანკს დავა ბოლო ინსტანციაშიც მოუგო 24.11.2025
ივანიშვილმა შვეიცარიულ ბანკს დავა ბოლო ინსტანციაშიც მოუგო
კობახიძე ონლაინ მედიას “სტრატეგიული ეკონომიკური პროექტებისათვის” ხელშეშლაში ადანაშაულებს 24.11.2025
კობახიძე ონლაინ მედიას “სტრატეგიული ეკონომიკური პროექტებისათვის” ხელშეშლაში ადანაშაულებს
ამაღლობელი კობახიძის წინააღმდეგ – სასამართლომ შეწყვიტა საქმის განხილვა 24.11.2025
ამაღლობელი კობახიძის წინააღმდეგ – სასამართლომ შეწყვიტა საქმის განხილვა
საქართველოს ბანკმა სტუდენტების ფინანსური განათლების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგი ჩაატარა 24.11.2025
საქართველოს ბანკმა სტუდენტების ფინანსური განათლების ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგი ჩაატარა
საია: მზია ამაღლობელს მხედველობის შესანარჩუნებლად საჭირო კვლევები და მკურნალობა ამ დრომდე არ უტარდება 24.11.2025
საია: მზია ამაღლობელს მხედველობის შესანარჩუნებლად საჭირო კვლევები და მკურნალობა ამ დრომდე არ უტარდება
ბაღდათში ტყეში გაჩენილ ხანძარს 200-მდე მეხანძრე ვერტმფრენებით და სპეცტექნიკით ებრძვის 24.11.2025
ბაღდათში ტყეში გაჩენილ ხანძარს 200-მდე მეხანძრე ვერტმფრენებით და სპეცტექნიკით ებრძვის
წელს სახელმწიფო ენის გამოცდა ჩატარდება 24.11.2025
წელს სახელმწიფო ენის გამოცდა ჩატარდება