21 ნოემბერი, 2025 •
აქციაზე დაკავებულების საქმეებს თბილისში რამდენიმე დღის წინ, მივლინებით გადმოსული მოსამართლე განიხილავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას ახალი მოსამართლე – 35 წლის დავით მაკარაძე შეუერთდა. სწორედ მაკარაძე განიხილავს ბოლო ორ დღეში, პროევროპულ საპროტესტო აქციაზე დაკავებულთა საქმეების დიდ ნაწილს.

დღეს, 21 ნოემბერს, მან უნდა განიხილოს ნინო გუდაშვილის, ქეთევან ხუსკივაძის, ნინო ბარძიმაშვილის, ვასო ბერიძის, გია ჯვარშეიშვილის, ელენე ბერიკაშვილის, გიორგი ჟამერაშვილის და რეზი დუმბაძის საქმეები. მაკარაძემ 5-დღიანი პატიმრობა უკვე შეუფარდა ხალიბეგ მაგამედოვს.

დავით მაკარაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოში რამდენიმე დღის წინ, მივლინებით გადმოიყვანეს. იქამდე, 4 წლის განმავლობაში იყო გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე. მოსამართლეობამდე მაკარაძე საადვოკატო საქმიანობით იყო დაკავებული. უფრო ადრე, 2012-2017 წლებში ის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი იყო. გამომძიებლად მუშაობა მან 22 წლის ასაკში დაიწყო.

რაც შეეხება განათლებას, მაკარაძეს იურისტის კვალიფიკაცია მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემდეგ, დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიის მიხედვით, მას გავლილი აქვს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ეფექტური კომუნიკაციისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორთა მოსამზადებელი კურსები.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია
აქციაზე დაკავებულების საქმეებს თბილისში რამდენიმე დღის წინ, მივლინებით გადმოსული მოსამართლე განიხილავს
პროკურატურა: პატიმრობა შეეფარდა მამა-შვილს, რომლებმაც ქალზე – რძალზე და ცოლზე იძალადეს
ემიგრანტებმა ხმის მიცემის უფლების სრულფასოვნად შენარჩუნებისთვის პეტიცია შექმნეს
რას გულისხმობს აშშ-ის 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინისთვის
კობახიძემ ამერიკელებთან 1-საათიანი შეხვედრიდან 45 წუთი ივანიშვილის 607 მლნ-ზე ისაუბრა – ბოკუჩავა
ბავშვის მოთავსება დახურულ დაწესებულებაში დასჯაა და არა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან
კალაძე ადასტურებს, რომ ლუკა ძაძამიამ საკრებულო დატოვა