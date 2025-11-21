„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია

„ქართული ოცნების“ წევრი ლუკა ძაძამია ადასტურებს, რომ თბილისის საკრებულო დატოვა.
ძაძამიას თქმით, მან საკრებულოს დატოვების გადაწყვეტილება თავად მიიღო.
„მოგეხსენებათ, მივიღე გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულოს მანდატის დატოვების შესახებ. ჩემი სწრაფვა და მიზანი ყოველთვის იყო საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა, გატარება და საზოგადოების სადარაჯოზე დგომა. ამ მიზნის მიღწევისთვის და განხორციელებისთვის მივიღე აღნიშნული გადაწყვეტილება“, – განაცხადა ლუკა ძაძამიამ.
მისი თქმით, ის „ქართული ოცნების“ გუნდში რჩება.
„ქართული ოცნების“ გუნდში ვიყავი და „ქართული ოცნების“ გუნდიდან წამოსვლაზე არავინ საუბრობს“, – განაცხადა ლუკა ძაძამიამ.
ძაძამიას თქმით, საკრებულოს დეპუტატის მანდატის დატოვებამდე კომუნიკაცია ჰქონდა გუნდის მრავალ წევრთან, თუმცა, რა განხილვა მიმდინარეობდა, ამას არ აკონკრეტებს.
„სხვების აზრიც მოვისმინე, მათი აზრებიც გავითვალისწინე, თუმცა, საბოლოო ჯამში, ჩემი გადაწყვეტილება თავადვე მივიღე“, – განაცხადა ლუკა ძაძამიამ.
ლუკა ძაძამია „ქართულ ოცნებაში“ შესვლამდე ანტისამთავრობო პროტესტის აქტიური მონაწილე იყო. მოგვიანებით კი განაცხადა, რომ პროპაგანდამ შეიყვანა შეცდომაში და ამიტომ შეუერთდა “ოცნების” საწინააღმდეგო აქციებს.