ახალი ამბები

„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია

21 ნოემბერი, 2025 •
„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ წევრი ლუკა ძაძამია ადასტურებს, რომ თბილისის საკრებულო დატოვა.

ძაძამიას თქმით, მან საკრებულოს დატოვების გადაწყვეტილება თავად მიიღო.

„მოგეხსენებათ, მივიღე გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულოს მანდატის დატოვების შესახებ. ჩემი სწრაფვა და მიზანი ყოველთვის იყო საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა, გატარება და საზოგადოების სადარაჯოზე დგომა. ამ მიზნის მიღწევისთვის და განხორციელებისთვის მივიღე აღნიშნული გადაწყვეტილება“, – განაცხადა ლუკა ძაძამიამ.

მისი თქმით, ის „ქართული ოცნების“ გუნდში რჩება.

„ქართული ოცნების“ გუნდში ვიყავი და „ქართული ოცნების“ გუნდიდან წამოსვლაზე არავინ საუბრობს“, – განაცხადა ლუკა ძაძამიამ.

ძაძამიას თქმით, საკრებულოს დეპუტატის მანდატის დატოვებამდე კომუნიკაცია ჰქონდა გუნდის მრავალ წევრთან, თუმცა, რა განხილვა მიმდინარეობდა, ამას არ აკონკრეტებს.

„სხვების აზრიც მოვისმინე, მათი აზრებიც გავითვალისწინე, თუმცა, საბოლოო ჯამში, ჩემი გადაწყვეტილება თავადვე მივიღე“, – განაცხადა ლუკა ძაძამიამ.

ლუკა ძაძამია „ქართულ ოცნებაში“ შესვლამდე ანტისამთავრობო პროტესტის აქტიური მონაწილე იყო. მოგვიანებით კი განაცხადა, რომ პროპაგანდამ შეიყვანა შეცდომაში და ამიტომ შეუერთდა “ოცნების” საწინააღმდეგო აქციებს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს

დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ

გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს

ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება

უკრაინა რთული არჩევანის წინაშე – ზელენსკის მიმართვა ხალხს 21.11.2025
უკრაინა რთული არჩევანის წინაშე – ზელენსკის მიმართვა ხალხს
ზახაროვამ ქართული პროსამთავრობო მედიის პროპაგანდა დაიმოწმა 21.11.2025
ზახაროვამ ქართული პროსამთავრობო მედიის პროპაგანდა დაიმოწმა
ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით და მოემზადე ზამთრისთვის – Black Friday -ს კვირეული „თეგეტა მოტორსში“ 21.11.2025
ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით და მოემზადე ზამთრისთვის – Black Friday -ს კვირეული „თეგეტა მოტორსში“
სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ბაქოში ჩავიდნენ – Meydan.tv 21.11.2025
სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ბაქოში ჩავიდნენ – Meydan.tv
„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია 21.11.2025
„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია
აქციაზე დაკავებულების საქმეებს განიხილავს თბილისში რამდენიმე დღის წინ მივლინებით გადმოსული მოსამართლე 21.11.2025
აქციაზე დაკავებულების საქმეებს განიხილავს თბილისში რამდენიმე დღის წინ მივლინებით გადმოსული მოსამართლე
პროკურატურა: პატიმრობა შეეფარდა მამა-შვილს, რომლებმაც ქალზე – რძალზე და ცოლზე იძალადეს 21.11.2025
პროკურატურა: პატიმრობა შეეფარდა მამა-შვილს, რომლებმაც ქალზე – რძალზე და ცოლზე იძალადეს
ემიგრანტებმა ხმის მიცემის უფლების სრულფასოვნად შენარჩუნებისთვის პეტიცია შექმნეს 21.11.2025
ემიგრანტებმა ხმის მიცემის უფლების სრულფასოვნად შენარჩუნებისთვის პეტიცია შექმნეს