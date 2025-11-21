ახალი ამბები

21 ნოემბერი, 2025 •
პროკურატურა: პატიმრობა შეეფარდა მამა-შვილს, რომლებმაც ქალზე – რძალზე და ცოლზე იძალადეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პატიმრობა შეეფარდათ მამასა და შვილს, რომლებსაც ქალზე ძალადობას ედავებიან. დაზარალებული ქალი ერთ-ერთი დაკავებულის ცოლია, ხოლო მეორეს – რძალი.

მამა-შვილი 19 ნოემბერს დააკავეს.

პროკურატურის ინფორმაციით, ძალადობის გარდა ქმარი ცოლს არაერთხელ დაემუქრა მოკვლითა – “დაზარალებულს გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში”. რაც შეეხება მამამთილს, უწყების ცნობით, მან რძალზე მცირეწლოვანი შვილიშვილის თვალწინ იძალადა – “დაზარალებულმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი”.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მამა-შვილს 3 წლამდე პატიმრობა ელით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ოცნების“ გუნდში ვიყავი და წამოსვლაზე არავინ საუბრობს – ლუკა ძაძამია
აქციაზე დაკავებულების საქმეებს თბილისში რამდენიმე დღის წინ, მივლინებით გადმოსული მოსამართლე განიხილავს
პროკურატურა: პატიმრობა შეეფარდა მამა-შვილს, რომლებმაც ქალზე – რძალზე და ცოლზე იძალადეს
ემიგრანტებმა ხმის მიცემის უფლების სრულფასოვნად შენარჩუნებისთვის პეტიცია შექმნეს
რას გულისხმობს აშშ-ის 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინისთვის
კობახიძემ ამერიკელებთან 1-საათიანი შეხვედრიდან 45 წუთი ივანიშვილის 607 მლნ-ზე ისაუბრა – ბოკუჩავა
ბავშვის მოთავსება დახურულ დაწესებულებაში დასჯაა და არა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან
კალაძე ადასტურებს, რომ ლუკა ძაძამიამ საკრებულო დატოვა