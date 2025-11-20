ახალი ამბები

რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ

20 ნოემბერი, 2025 •
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთსა და პოლონეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების ფონზე, სანქტ-პეტერბურგში „აქტივისტების ჯგუფი“ დაუპირისპირდა პოლონეთის ელჩს რუსეთში, კშიშტოფ კრაევსკის.

პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ელჩი პეტერბურგში ადგილობრივ პოლონელებთან შესახვედრად იყო ჩასული. პოლონური მედიის ინფორმაციით, როდესაც კრაევსკი კონსულთან ერთად პოლონურ ეკლესიაში წირვაზე მიდიოდა, მას რუსი „აქტივისტების“ აგრესიული ჯგუფი გარს შემოერტყა.

მათ ეჭირათ პლაკატები ანტიპოლონური და ანტიუკრაინული ლოზუნგებით და პოლონეთს აკრიტიკებდნენ უკრაინაში იარაღის გაგზავნის გამო.

„თავიდან ეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა იყო, თუმცა შემდეგ ადგილი ჰქონდა ფიზიკური ძალის გამოყენების აშკარა მცდელობას. საჭირო გახდა ელჩის დაცვის ჩარევა“, — განაცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა.

მისი თქმით, დიპლომატს სერიოზული დაზიანებები არ მიუღია.

თავად კრაევსკი იუწყება, რომ მსგავსი ინციდენტები ხშირად ხდება მოსკოვის გარეთ პოლონურ თემთან შეხვედრების დროს. მაგალითად, სმოლენსკსა და ირკუტსკში დახვდნენ „აქტივისტები“, რომლებიც ანტიპოლონურ ლოზუნგებს ყვიროდნენ. მას ასევე არაერთხელ მიმართავდნენ უცნობი პირები, რომლებიც ჟურნალისტებად ასაღებდნენ თავს და პროვოკაციულ კითხვებს უსვამდნენ.

15-16 ნოემბერს პოლონეთში, ვარშავა-ლუბლინის რკინიგზის ხაზზე, რომელიც უკრაინის საზღვრამდე მიდის, დივერსიის ორი აქტი მოხდა. პოლონეთის ხელისუფლება აცხადებდა, რომ დივერსიაში უკრაინელები მონაწილეობდნენ, რომლებიც რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებთან თანამშრომლობდნენ. 19 ნოემბერს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გდანსკში დახურა რუსეთის ბოლო გენერალური საკონსულო და დარჩა მხოლოდ საელჩო ვარშავაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა

ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა

კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო

აქციაზე 13 ადამიანი დააკავეს

„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს 20.11.2025
„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს
დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ 20.11.2025
დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ
გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს 20.11.2025
გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს
ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება 20.11.2025
ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ 20.11.2025
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი 20.11.2025
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი
სოხუმი: აფხაზეთის მოხსენიება„ოკუპირებულ ტერიტორიად“ არ შეესაბამება სინამდვილეს 20.11.2025
სოხუმი: აფხაზეთის მოხსენიება„ოკუპირებულ ტერიტორიად“ არ შეესაბამება სინამდვილეს
“სანიტარიული ნორმების დარღვევა, გაურკვეველი საღებავის გამოყენება” – სურსათის სააგენტო თევზის საწარმოები შეამოწმა 20.11.2025
“სანიტარიული ნორმების დარღვევა, გაურკვეველი საღებავის გამოყენება” – სურსათის სააგენტო თევზის საწარმოები შეამოწმა