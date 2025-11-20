ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა

20 ნოემბერი, 2025 •
საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპული საინფორმაციო არხმა Euronews-მა ბაქოში წარმომადგენლობა გახსნა.

აზერბაიჯანელმა დამოუკიდებელმა ჟურნალისტებმა ეს აღიქვეს როგორც ხელისუფლების პოლიტიკის გაგრძელება დამოუკიდებელი მედიის ჩასახშობად, ნათქვამია JamNews-ის მასალაში: Euronews-მა ბაქოში ოფისი გახსნა: ადგილობრივი ჟურნალისტები თვლიან, რომ ხელისუფლება მედიას “საფრთხედ“ არ აღიქვამს.

Euronews-ის ბაქოს ოფისის ხელმძღვანელმა ფერნანდუ სუარეშმა განაცხადა, რომ ქსელის მიზანი არ შემოიფარგლება აზერბაიჯანის ტურისტული და ბიზნესპოტენციალის საერთაშორისო აუდიტორიისთვის წარდგენით. მისი თქმით, Euronews ასევე გეგმავს ეროვნულ მედიასივრცესთან თანამშრომლობას და ჟურნალისტებისთვის ტრენინგების ორგანიზებას.

პროსახელისუფლებო მედიარესურსები წერენ, რომ ბაქოში Euronews Academy-ის ჟურნალისტური სასწავლო პროგრამის გახსნა წარმომადგენლობის საქმიანობის ნაწილია.

აზერბაიჯანში დღეს არც ადგილობრივი კრიტიკული მედიაგამოცემები აღარ არსებობს და არც საერთაშორისო მედიაორგანიზაციის წარმომადგენლობები, რომლებიც ილჰამ ალიევის რეჟიმმა ეტაპობრივად დახურა. ათეულობით დამოუკიდებელი და კრიტიკული ჟურნალისტი დღეს აზერბაიჯანში სხვადასხვა ბრალდებითაა დაპატიმრებული.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ანატოლი გიგაურისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა
„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი
“ეს იყო მურუსიძის სასამართლოს გადაწყვეტილება” – ბუტა რობაქიძის მამა ოქრუაშვილისა და ადეიშვილის განაჩენებზე
ბავშვების დანაშაულის აღკვეთას მათი ციხის მსგავს დაწესებულებაში ჩასმა არ შველის – თოლორაია
საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა
ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა
კლუნების ფონდი მზიას განაჩენზე: “მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე”
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო