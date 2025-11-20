ახალი ამბები

ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა

20 ნოემბერი, 2025 •
ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დაკავებული ლექტორის, ქეთევან ხუსკივაძის ადვოკატი მარიამ კალანდაძე აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს საპატრულო პოლიციის უფროსმა, გოგა მემანიშვილმა უშუალოდ მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა.

დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი ქეთევან ხუსკივაძე ასევე აცხადებს, რომ ძალის გადამეტებით დააკავა არაერთმა პოლიციელმა, რის გამოც ტკივილს განიცდის იღლიის და კისრის არეში.

“მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა არავისთვის მიუყენებია. მეტიც, აბსოლუტურად უკანონოდ დააკავა რამდენიმე პოლიციელმა ძალის გადამატებით. მას მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მათ შორის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელმა. როგორც დაკავებულმა განმიცხადა, უშუალოდ გოგა მემანიშვილმა მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა დაკავებისას. მას აგინეს. გრძნობს ტკივილს კისრისა და იღლიის არეში, ვინაიდან ძალის გამოყენებით აკავებდნენ და ეს იმისდა მიუხედავად, რომ მისი მხრიდან წინააღმდეგობას ადგილი არ ჰქონია”, – ამბობს ადვოკატი ტვ პირველთან.

გუშინ, 19 ნოემბერს პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით 13 პირი დააკავა. მათი სასამართლო პროცესები, სავარაუდოდ, დღეს გაიმართება.

19:00 საათზე თსუ-დან დაანონსებული იყო პატიმრობაში მყოფი 21 წლის მათე დევიძის მხარდამჭერი აქცია-მსვლელობა. აქციის მონაწილეებმა მელიქიშვილის გავლით, რუსთველის გამზირზე გადაინაცვლეს, შემდეგ კი ნაწილმა მსვლელობა პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩაზე განაგრძო. პოლიცია დემონსტრანტებს გზის სავალ ნაწილზე გადასვლის შესაძლებლობას არ აძლევდა.

აქტივისტებისა და თვითმხილველების ცნობით, დააკავეს 13 ადამიანი:

  1. ქეთევან ხუსკივაძე
  2. ლუკა ხიზაძე
  3. ხალიბეგ მაგამედოვი
  4. რეზი დუმბაძე
  5. გიორგი ჟამერაშვილი
  6. ელენე ბერიკაშვილი
  7. გია ჯვარშეიშვილი
  8. ვასო ბერიძე
  9. ნინო ბარძიმიშვილი
  10. მარიამ სვანიშვილი
  11. დავით გუნაშვილი
  12. ნ.დ.
  13. ნინო გუდაშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აქციის 13 მონაწილე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად დააკავეს.

„დაკავებული პირები არ დაემორჩილნენ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს“, – ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში.

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, პოლიციის მიერ დღეს განხორციელებული ქმედება — მათე დევიძის მხარდამჭერი მარშის მონაწილეთა წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ხელშეშლა, პროტესტის ჩახშობა და ადამიანების უკანონო დაკავება — წარმოადგენს ე.წ. სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას.

„ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს არ მისცეს შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. მიუხედავად საკმარისი რაოდენობისა, აქციის მონაწილეები ძალის გამოყენებით ჯერ ტროტუარებზე გადაიყვანეს, შემდეგ კი ტროტუარის დატოვებისკენაც მოუწოდეს. ამის პარალელურად, ფიზიკური ძალის გამოყენებით 10-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს. დღევანდელი ქმედება არის დანაშაული. „ქართული ოცნება“ მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ იყენებს ძალისმიერ მეთოდებს და საბოლოოდ ცდილობს პროტესტის მონაწილეებისთვის გამოხატვის უფლების წართმევას“, — ნათქვამია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები

სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი

PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს

“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ

ანატოლი გიგაურისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა 20.11.2025
ანატოლი გიგაურისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა
„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი 20.11.2025
„თეგეტა მოტორსმა“ Bridgestone-თან Bandag-ის მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობას მოაწერა ხელი
“ეს იყო მურუსიძის სასამართლოს გადაწყვეტილება” – ბუტა რობაქიძის მამა ოქრუაშვილისა და ადეიშვილის განაჩენებზე 20.11.2025
“ეს იყო მურუსიძის სასამართლოს გადაწყვეტილება” – ბუტა რობაქიძის მამა ოქრუაშვილისა და ადეიშვილის განაჩენებზე
ბავშვების დანაშაულის აღკვეთას მათი ციხის მსგავს დაწესებულებაში ჩასმა არ შველის – თოლორაია 20.11.2025
ბავშვების დანაშაულის აღკვეთას მათი ციხის მსგავს დაწესებულებაში ჩასმა არ შველის – თოლორაია
საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა 20.11.2025
საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა
ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა 20.11.2025
ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა
კლუნების ფონდი მზიას განაჩენზე: “მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე” 20.11.2025
კლუნების ფონდი მზიას განაჩენზე: “მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე”
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო 20.11.2025
კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო