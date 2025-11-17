ახალი ამბები

ჯერჯერობით აშშ-სგან ვხედავთ პასიურობას – კობახიძე

17 ნოემბერი, 2025 •
ჯერჯერობით აშშ-სგან ვხედავთ პასიურობას – კობახიძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ აშშ-თან კვლავაც სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში იმყოფებიან და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით სურთ.

თუმცა კობახიძის თქმით, ჯერჯერობით აშშ-სგან პასიურობას ხედავენ.

„ჯერჯერობით ვხედავთ პასიურობას. შევხედავთ, ვინ გადაძალავს – არაფორმალური მმართველობა, რომელიც ზუსტად ისეთი გავლენით სარგებლობდა სრული ტოტალური გავლენით გასული 4 წლის განმავლობაში აშშ-ზე, როგორც დღემდე სარგებლობს ევროკავშირის მიმართ, თუ კვლავაც არაფორმალური მმართველები მიიღებენ უპირატესობას საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ შეიძლება, არც არაფერი შეიცვალოს. თუ გაიმარჯვებს ახალი ადმინისტრაცია ამ დაპირისპირებაში, მაშინ გვექნება სიახლე. ჩვენ მოთმინებით ველოდებით ამ ყველაფერს და იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში, არაფორმალურ მმართველობას სძლევს ამერიკელი ხალხის სუბიექტური ინტერესები“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს

ახალი თიბისი ბარათებით Black Friday-ზე შეიძენთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს

„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება

“ციხიდან ვაგრძელებ ბრძოლას თავისუფალი მედიისთვის” – აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ჟურნალისტი 18.11.2025
“ციხიდან ვაგრძელებ ბრძოლას თავისუფალი მედიისთვის” – აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ჟურნალისტი
ბაქოს სასამართლომ ბაჰრუზ სამადოვი კარცერში დატოვა 18.11.2025
ბაქოს სასამართლომ ბაჰრუზ სამადოვი კარცერში დატოვა
ერევანში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იმყოფება 18.11.2025
ერევანში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იმყოფება
უწყვეტი პროტესტის 355-ე დღეს თბილისში აქცია და მარში ისევ მოეწყო 18.11.2025
უწყვეტი პროტესტის 355-ე დღეს თბილისში აქცია და მარში ისევ მოეწყო
საუბრები რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით ცარიელი ფარსია – კობახიძე 17.11.2025
საუბრები რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით ცარიელი ფარსია – კობახიძე
ჯერჯერობით აშშ-სგან ვხედავთ პასიურობას – კობახიძე 17.11.2025
ჯერჯერობით აშშ-სგან ვხედავთ პასიურობას – კობახიძე
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ოცნების“ გადაწყვეტილებას 17.11.2025
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ოცნების“ გადაწყვეტილებას
„ოცნება“ მმართველობის გასამყარებლად ემიგრანტებს ხმის მიცემის უფლებას ართმევს – მაკკლირი 17.11.2025
„ოცნება“ მმართველობის გასამყარებლად ემიგრანტებს ხმის მიცემის უფლებას ართმევს – მაკკლირი