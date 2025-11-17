ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ოცნების“ გადაწყვეტილებას

17 ნოემბერი, 2025 •
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ოცნების“ გადაწყვეტილებას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის გაუქმების შესახებ.

„მიუხედავად თბილისიდან მომდინარე გარკვეულწილად შემრიგებლური ტონისა, ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ ოფიციალურ დღის წესრიგში დესტრუქციული ტერმინოლოგიისა და შეფასებითი მსჯელობის გამოყენებას, რომელიც გამსახურდიასა და სააკაშვილის დროინდელია, „რუსული ოკუპაციის“ შესახებ ბრალდებებს და ა.შ.“, – აღნიშნულია სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

სამხრეთ ოსეთის დე დე ფაქტო მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს სიტუაცია ასახავს საქართველოში არსებულ მწვავე შიდაპოლიტიკურ დაპირსპირებას.

„მიუხედავად ამისა, მორიგ ჯერზე მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რეალურად აღიქვას ის პოლიტიკური სინამდვილე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ჩამოყალიბდა“, – აცხადებენ სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროში.

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოთქვამენ რწმენას, რომ „საქართველოს მხრიდან არსებული გეოპოლიტიკური სტატუს-კვოს მიღება არის იმ გზის საფუძველი, რომელმაც შესაძლოა რეგიონში სტაბილურობასა და მშვიდობიან განვითარებამდე მიიყვანოთ“.

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული 2007 წელს შეიქმნა და ფუნქციონირება განაგრძო „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების პირობებშიც.

„ქართულ ოცნებაში“ აცხადებენ, რომ  სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული მთავრობის ჩამოყალიბებით „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებამ სეპარატისტულ პროცესებს ირიბი ლეგიტიმაცია მიანიჭა და წინა ხელისუფლებას  სახელმწიფო ინტერესების ღალატში ადანაშაულებენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

