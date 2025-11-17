ახალი ამბები

3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს

17 ნოემბერი, 2025 •
3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის მერმა, კახა კალაძემ ანტიკორუფციულ ბიუროს “გარედან თავსმოხვეული, რაღაც დამოუკიდებელი, ვითომ შექმნილი ორგანო” უწოდა.

ასე ეხმაურება კალაძე ანტიკორუფციულის გაუქმებას. მისი  განცხადებით, აღნიშნული მიმართულება აუდიტის სამსახურში შევა, მას  დაექვემდებარება და ამ ფორმით განაგრძობს მუშაობას. 

“ზოგადად, რეფორმების განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო ამ მხრივ არის მოწინავე, გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები და ყველა შეფასებით, რომელიც დაფუძნებულია სამართლიანობაზე, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ საქართველო დგამს ქმედით ნაბიჯებს, მიიწევს წინ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით სვლა”, – განაცხადა კახა კალაძემ.

ჟურნალისტის შეკითხვას, ახსენდება თუ არა ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ კორუფციის გამოვლენის ფაქტი, კალაძემ უპასუხა: 

“ვერ გეტყვით, არ დავინტერესებულვარ ამით, იმიტომ, რომ ჩემი საქმით ვარ დაკავებული და ჩემი საქმე მაინტერესებს, ეს არის პრიორიტეტი, რას გავაკეთებ დღეს, ხვალ, ჩემი ქალაქისთვის და ქალაქელებისთვის”.

ანტიკორუფციული ბიუროს გაუქმების შესახებ “ქართული ოცნების” პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა.

“ანტიკორუფციულ ბიუროს დღეს არსებითად დაკისრებული აქვს თანამდებობის პირების, პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დეკლარაციების შეგროვება და მონიტორინგი. მთავრობასთან კონსულტაციის შედეგად ჩამოყალიბდა საერთო ხედვა, რომ აღნიშნული ფუნქცია საჯარო მმართველობის კონსტიტუციურ ჩარჩოში უკეთ შეესაბამება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, როგორც უფრო მაღალ და უფრო დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ორგანოს. ინიციატივის შესაბამისად, 2026 წლის 2 მარტიდან ანტიკორუფციული ბიურო გაუქმდება, მისი ფუნქციები კი სრულად გადაეცემა აუდიტის სამსახურს”, – განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა.

ანტიკორუფციული ბიურო 2022 წელს შეიქმნა. მისი პასუხისმგებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განსაზღვრასთან ერთად, საჯარო დაწესებულებებში სავარაუდო კორუფციულ საქმიანობის გამოვლენაა. ასევე, საჯარო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციებისა და პარტიების ფინანსური დოკუმენტების მონიტორინგი.

“ქართული ოცნება” ახალი სსიპ-ის [საჯარო სამართლის იურიდიული პირი] შექმნას ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულების მოტივაციით ხსნიდა. კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვებისთვის საჭირო პირობებიდან ერთ-ერთი, მე-4, სწორედ კორუფციის პრევენციული მექანიზმების გაძლიერებას გულისხმობდა.

თუმცა ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი ფიქრობდა, რომ ამ დათქმის შესასრულებლად სახელმწიფოს უფრო ქმედითი და რეალურად ხელშესახები ნაბიჯები უნდა გადაედგა, ვიდრე “მთავრობის ადმინისტრაციაში ამჟამად არსებული ეროვნული ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს ფუნქციების ცალკე სსიპ-ად გამოყოფაა”.

ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც ბიუროს მიმართ მისი შექმნისთანავე გაჩნდა,  ეხება მის დამოუკიდებლობას. მართალია, უწყება ოფიციალურად  პარლამენტის წინაშეა ანგარიშვალდებული, თუმცა მის ხელმძღვანელს პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს. ბიუროს ერთადერთი ხელმძღვანელი, რაჟდენ კუპრაშვილი 2023 წელს სწორედ მაშინდელმა პრემიერ-მინისტმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა დანიშნა.

ამავე თემაზე:

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს

ყველა დაწესებულებაში ჩართულია გათბობის სისტემა – პენიტენციური

Megobari Act-ის გეოგლიფის ავტორების თქმით, გარემოს დაცვის სააგენტოში ახსნა-განმარტებისთვის დაიბარეს

მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს

ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი 17.11.2025
ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი
3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს 17.11.2025
3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს
აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა 17.11.2025
აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა
ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს 17.11.2025
ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს
ახალი თიბისი ბარათებით Black Friday-ზე შეიძენთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს 17.11.2025
ახალი თიბისი ბარათებით Black Friday-ზე შეიძენთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს
„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს 17.11.2025
„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს
„ოცნება“ ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს საზღვარგარეთიდან არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავს 17.11.2025
„ოცნება“ ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს საზღვარგარეთიდან არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება 17.11.2025
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება