ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს

17 ნოემბერი, 2025 •
ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს
სამშაბათს სოფელ ერგნეთში მორიგი შეხვედრა გაიმართება ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) ფარგლებში.

ცხინვალის ცნობით, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება “ქართველ პოლიციელთა საგუშაგო, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ტერიტორიის ფარგლებში 2019 წლის აგვისტოს ბოლოდან უკანონოდ არის განთავსებული”.

ოსური მედიის ცნობითვე, მხარეები ასევე განიხილავენ უსაფრთხოების საკითხებს დე ფაქტო საზღვარზე და განაალიზებენ დარღვევების შესახებ მონაცემებს, რომლებიც წარდგენილ იყო  IPRM-ის წინა შეხვედრის შემდეგ.

ერგნეთში გამართული შეხვედრები უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში ტარდება. მასში მონაწილეობენ დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის, რუსეთის, საქართველოს, ევროკავშირის და ეუთოს წარმომადგენლები.

დღეს, 17 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ „ქართული ოცნება“ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შექმნილ დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულს აუქმებს.

„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს

ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს

ყველა დაწესებულებაში ჩართულია გათბობის სისტემა – პენიტენციური

Megobari Act-ის გეოგლიფის ავტორების თქმით, გარემოს დაცვის სააგენტოში ახსნა-განმარტებისთვის დაიბარეს

მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს

ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი
3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს
აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა
ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს
ახალი თიბისი ბარათებით Black Friday-ზე შეიძენთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს
„ქართული ოცნება“ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას აუქმებს
„ოცნება“ ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს საზღვარგარეთიდან არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და ბიზნესომბუდსმენის სამსახურები უქმდება