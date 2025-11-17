ახალი ამბები

ტრამპმა დააანონსა ახალი კანონი – “რუსეთთან მოვაჭრე ქვეყნები მკაცრად დასანქცირდებიან”
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა ახალი კანონპროექტის მომზადების შესახებ, რომელიც მკაცრ სანქციებს დააწესებს ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც რუსეთთან საქმიან ურთიერთობას და ვაჭრობას გააგრძელებს. ამის შესახებ ცნობას როიტერი ავრცელებს.

ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა დაადასტურა, რომ მისი თანაპარტიელები, რესპუბლიკელები, კონგრესში მუშაობენ კანონმდებლობაზე, რომელიც რუსეთზე ეკონომიკური ზეწოლას გაზრდის მისი სავაჭრო პარტნიორების მეშვეობით. აშშ-ის პრეზიდენტის თქმით, იდეა პირადად მან წამოაყენა.

„როგორც იცით, მე შევთავაზე ეს, ამიტომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც რუსეთთან საქმიან ურთიერთობას დაამყარებს, ძალიან მკაცრ სანქციებს დაექვემდებარება“, – თქვა ტრამპმა.

მან დასძინა, რომ კანონმდებლები განიხილავენ ირანის ამ სიაში შეტანას და აღნიშნა, რომ თეირანთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება შესაძლოა კანონპროექტის შემუშავების პროცესში იქნას მიღებული.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა პრაქტიკულად მიაღწია რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების ზღვარს და აღნიშნა, რომ შეზღუდვები უკვე დაწესდა ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობკომპანიებისთვის. მან ასევე აღნიშნა, რომ შემდეგი ნაბიჯები, სავარაუდოდ, ფოკუსირებული იქნება არსებული სანქციების დაცვის უზრუნველყოფაზე და არა ახლის შემოღებაზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

