ახალი ამბები

გაიზრდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაშავებული, ან გარდაცვლილი პოლიციელებისთვის – კანონპროექტი

15 ნოემბერი, 2025 •
გაიზრდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაშავებული, ან გარდაცვლილი პოლიციელებისთვის – კანონპროექტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც, უწყების ცნობით, ზრდის პოლიციელთა სოციალურ გარანტიებს. კანონპროექტი პარლამენტის უკვე წარუდგინეს.

კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებებს პოლიციის შესახებ კანონში.

  • ორმაგდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის გარდაცვალების შემთხვევაში – ნაცვლად 15 000 ლარისა გარდაცვლილი პოლიციელის ოჯახს ერთჯერადად 30 000 ლარი გადაეცემა;
  • დაკრძალვის ხარჯები ნაცვლად არსებული 5 00 ლარისა, განისაზღვრება 2 000 ლარის ოდენობით;
  • პოლიციელს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების შემთხვევაში ნაცვლად 7 000 ლარისა, გადაეცემა 20 000 ლარი, ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებისას 15 000 ლარი, ნაცვლად 4 000 ლარისა და ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანების შემთხვევაში – 10 000 ლარი, ნაცვლად 2 000 ლარისა;

გარდა ამისა, შსს-ის ინფორმაციით, პოლიციის შესახებ კანონს დაემატება შვებულება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. მაგალითად, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო მოსამსახურეს შეიძლება მიეცეს ანაზღაურებადი შვებულება 1 წლის ვადით, რომლის დროსაც მოსამსახურის ჯანმრთელობის დაცვასთან (მათ შორის, მის რეაბილიტაციასთან), მისთვის გაწეულ სამედიცინო მომსახურებასთან, საჭიროებისამებრ, ტრანსპორტირებასთან, მოვლის უზრუნველყოფასთან და სხვა საჭიროებებთან დაკავშირებული ხარჯები ანაზღაურდება. აგრეთვე ანაზღაურდება მოსამსახურის ფულადი სარგო და დანამატები. გარდა ამისა, 1 წლიანი ვადის გაგრძელება სამინისტროში შექმნილი შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე დასაშვები იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით და ვადით.

ასევე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შვებულება შეიძლება მიეცეს არამხოლოდ სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაზიანებულ პირებს, არამედ სხვადასხვა ავადმყოფობის შემთხვევაშიც. ამ შემთხვევაში შვებულება მიეცემა 4 თვით, რომელიც სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე შეიძლება გაგრძელდეს მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცვლილებები შეეხება არა მხოლოდ პოლიციელებს, არამედ მათ ოჯახის წევრებსაც. ასევე, შრომისუუნარობის გამო სამინისტროდან/სამინისტროს სისტემიდან გათავისუფლებულ/დათხოვნილ მოხელეებსაც.

უწყების ცნობით, ცვლილებები გავრცელდება არა მხოლოდ პოლიციელებზე, არამედ მეხანძრე-მაშველებზეც.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეუთო/ოდირის შეფასებით, უნდა გაუქმდეს აქციებთან დაკავშირებული რეპრესიული კანონი

ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით

“დაგვახვედრეს დაკეტილი კარები, პოლიცია გამოიძახეს” – ბალდელები გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მივიდნენ

დროებითი ჯებირის საქმეზე დაკავებულები გათავისუფლდნენ

Megobari Act-ის გეოგლიფის ავტორების თქმით, გარემოს დაცვის სააგენტოში ახსნა-განმარტებისთვის დაიბარეს 15.11.2025
Megobari Act-ის გეოგლიფის ავტორების თქმით, გარემოს დაცვის სააგენტოში ახსნა-განმარტებისთვის დაიბარეს
მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს 15.11.2025
მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს
აზერბაიჯანის პროკურატურამ ყარაბაღის ყოფილი ლიდერებისთვის სამუდამო პატიმრობა მოითხოვა 15.11.2025
აზერბაიჯანის პროკურატურამ ყარაბაღის ყოფილი ლიდერებისთვის სამუდამო პატიმრობა მოითხოვა
გაიზრდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაშავებული, ან გარდაცვლილი პოლიციელებისთვის – კანონპროექტი 15.11.2025
გაიზრდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაშავებული, ან გარდაცვლილი პოლიციელებისთვის – კანონპროექტი
პატიმრობა შეუფარდეს ძიძას, რომელმაც 1,5 წლის ბავშვზე ფიზიკურად იძალადა – პროკურატურა 15.11.2025
პატიმრობა შეუფარდეს ძიძას, რომელმაც 1,5 წლის ბავშვზე ფიზიკურად იძალადა – პროკურატურა
სამადგილიანი საფლავის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით სუს-მა კაცი დააკავა 15.11.2025
სამადგილიანი საფლავის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით სუს-მა კაცი დააკავა
“კოალიცია ცვლილებებისთვის” დასავლელ პარტნიორებს ღია წერილით მიმართავს 15.11.2025
“კოალიცია ცვლილებებისთვის” დასავლელ პარტნიორებს ღია წერილით მიმართავს
“ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია 14.11.2025
“ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია