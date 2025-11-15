ახალი ამბები

15 ნოემბერი, 2025 •
სამადგილიანი საფლავის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით სუს-მა კაცი დააკავა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში (სუს) აცხადებენ, რომ გამოავლინეს საფლავის უკანონოდ გასხვისების ფაქტი. უწყების ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა მუხათგვერდის სასაფლაოს ზედამხედველი.

როგორც სუს-ში აცხადებენ, დაკავებულია თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ის, “ჰერმესის” თანამშრომელი.

“ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ქ. თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ მუხათგვერდის სასაფლაოს ზედამხედველი საქართველოს მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, რომ მუხათგვერდის სასაფლაო ქ. თბილისის მერიის დაქვემდებარებაშია და კანონით გარდაცვალების ცნობის გარეშე საფლავის გასხვისება არ შეიძლება, დაჰპირდა, რომ გარდაცვალების ცნობის გარეშე, საკუთრებაში გადასცემდა მუხათგვერდის სასაფლაოზე მდებარე სამადგილიან საფლავს და დაუმზადებდა საფლავის მოწმობას, რომელშიც ჩაიწერებოდა ხსენებული მოქალაქის გარდაცვლილი ბაბუის მონაცემები, რომ თითქოს საფლავის ტერიტორიაზე უკვე დასაფლავებული იყო აღნიშნული პირი და გაკეთდებოდა შესაბამისი წარწერა, რის სანაცვლოდაც მოითხოვა 4600 ლარის გადახდა.

2025 წლის 3 და 5 ნოემბერს მოქალაქემ ბრალდებულს გადასცა მოთხოვნილი თანხის ნაწილი 2100 ლარის ოდენობით. 2025 წლის 14 ნოემბერს სასაფლაოს ზედამხედველმა პირმა ხსენებულ მოქალაქეს გადასცა საფლავის მოწმობა და გამოართვა თანხის დარჩენილი ნაწილი – 2500 ლარი”, – წერია სუს-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

უწყებამ სავარაუდო დანაშაულის გამოსავლენად ფარულად გადაიღო ვიდეო და აუდიო მასალა.

დაკავებულს კაცს ედავებიან სისხლის სამართლის კოდექსის 221-ე მუხლის მე-4 ნაწილის ა ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, რაც კომერციულ მოსყიდვას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Megobari Act-ის გეოგლიფის ავტორების თქმით, გარემოს დაცვის სააგენტოში ახსნა-განმარტებისთვის დაიბარეს
მირზოიანი: ტრანზიტის განბლოკვა საქართველოს სპარსეთის ყურესთან დააკავშირებს
აზერბაიჯანის პროკურატურამ ყარაბაღის ყოფილი ლიდერებისთვის სამუდამო პატიმრობა მოითხოვა
გაიზრდება კომპენსაცია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაშავებული, ან გარდაცვლილი პოლიციელებისთვის – კანონპროექტი
პატიმრობა შეუფარდეს ძიძას, რომელმაც 1,5 წლის ბავშვზე ფიზიკურად იძალადა – პროკურატურა
სამადგილიანი საფლავის უკანონოდ გასხვისების ბრალდებით სუს-მა კაცი დააკავა
“კოალიცია ცვლილებებისთვის” დასავლელ პარტნიორებს ღია წერილით მიმართავს
“ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია