ახალი ამბები

“ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია

14 ნოემბერი, 2025 •
“ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველომ გაათავისუფლა Netflix-ის დოკუმენტური სერიალის, Tinder Swindler-ის გმირი საიმონ ლევიევი (ნამდვილი სახელი და გვარი შიმონ ჰაიუტი). ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანული ტაბლოიდი “დეილი მეილი”.

ლევიევი ბათუმში გერმანიის მოთხოვნით დააკავეს, რომლის მოქალაქე ქალიც მას თაღლითობაში და ფულის მისაკუთრებაში ადანაშაულებდა. ბრიტანული გამოცემის ცნობით კი, ლევიევმა შეძლო საპროცესო შეთანხმების მიღწევა გერმანულ პროკურატურასთან. მას შემდეგ, რაც გერმანიამ ლევიევზე ინტერპოლით ძებნა შეწყვიტა, ამ უკანასკნელმა ქართული ციხე დატოვა.

ლევიევს დასავლურ პრესაში მოიხსენიებენ “ტინდერის თაღლითად”.  ტინდერი გაცნობის აპლიკაციაა, რომელსაც მილიონობით ადამიანი იყენებს მსოფლიოში. ამ ცნობების თანახმად, ლევიევი მდიდარ ქალებს იცნობდა და შემდეგ  ფულს თაღლითურად ართმევდა.

„ლევიევი თაღლითია, რომელიც, Netflix-ის დოკუმენტური ფილმის თანახმად, ​​წლების განმავლობაში ბრილიანტის საბადოების მეპატრონის მემკვიდრედ წარმოაჩენდა თავს და ქალებს Tinder-ის გაცნობის აპლიკაციაში ატყუებდა“, – წერს „იერუსალიმის პოსტი“ ლევიევის შესახებ.

თავად ლევიევმა CNN-თან ინტერვიუში თაღლითობის ფაქტები უარყო და განაცხადა, რომ “ის უბრალოდ კაცია, რომელსაც ტინდერში ქალების გაცნობა სურდა”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    თიბისიმ, საქართველოში პირველად, მობაილბანკში ბარათის პინის შეცვლის ფუნქციონალი დანერგა

    “შესრულდა ივანიშვილის მუქარა” – გახარია ეხმაურება ბრალის წარდგენას

    ბალდის კანიონის მცველებმა სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელთან საჯარო შეხვედრა ვერ მოახერხეს

    გიორგი გახარიას პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს, მასზე ძებნა გამოცხადდება

    “ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია 14.11.2025
    “ტინდერის თაღლითი” ქართული ციხიდან გათავისუფლდა – მედია
    „მოემზადე ზამთრისთვის“ – შეცვალე აკუმულატორი „თეგეტა მოტორსში“ 14.11.2025
    „მოემზადე ზამთრისთვის“ – შეცვალე აკუმულატორი „თეგეტა მოტორსში“
    ხაბეიშვილს პაემნის, მიმოწერისა და სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა გაუგრძელეს – ადვოკატი 14.11.2025
    ხაბეიშვილს პაემნის, მიმოწერისა და სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა გაუგრძელეს – ადვოკატი
    აზერბაიჯანში პროკურატურა აშშ-ში მცხოვრებ ჟურნალისტ სევინჯ ოსმანგიზს დაკითხვაზე იბარებს 14.11.2025
    აზერბაიჯანში პროკურატურა აშშ-ში მცხოვრებ ჟურნალისტ სევინჯ ოსმანგიზს დაკითხვაზე იბარებს
    აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს 14.11.2025
    აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს
    ეუთო/ოდირის შეფასებით, უნდა გაუქმდეს აქციებთან დაკავშირებული რეპრესიული კანონი 14.11.2025
    ეუთო/ოდირის შეფასებით, უნდა გაუქმდეს აქციებთან დაკავშირებული რეპრესიული კანონი
    ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით 14.11.2025
    ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით
    “დაგვახვედრეს დაკეტილი კარები, პოლიცია გამოიძახეს” – ბალდელები გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მივიდნენ 14.11.2025
    “დაგვახვედრეს დაკეტილი კარები, პოლიცია გამოიძახეს” – ბალდელები გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მივიდნენ