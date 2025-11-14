აზერბაიჯანში პროკურატურა აშშ-ში მცხოვრებ ჟურნალისტ სევინჯ ოსმანგიზს დაკითხვაზე იბარებს

გამოცემა “კავკაზსკი უზელის” ინფორმაციით, აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ პოლიტიკური ემიგრანტი და „Osmanqızı TV“-ს ხელმძღვანელი სევინჯ ოსმანგიზი 20 ნოემბერს, 16:00 საათზე, დაკითხვაზე დაიბარა. უწყების გაფრთხილებით, მისი გამოუცხადებლობის შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს დაუსწრებელი სასამართლო წარმოება, რაც დაუსწრებელ განაჩენსაც ნიშნავს.
ოსმანგიზმა, რომელიც 2011 წლიდან აშშ-ში ცხოვრობს, მის მიმართ წარმოებულ გამოძიებას სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართულ დევნად აფასებს და პროკურატურის ბრალდებებს „აბსურდულს“ უწოდებს.
ბრალდებები ოსმანგიზის წინააღმდეგ
გენპროკურატურის ცნობით:
-
2025 წლის 23 თებერვალს ოსმანგიზი ბრალდებულად ცნეს სსკ 281.2 მუხლით – სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საჯარო მოწოდებები, ჩადენილი ჯგუფურად;
-
მისი ქვეყნიდან გასვლისა და გამოძიებისთვის თავის არიდების გამო გამოცხადდა ძებნა;
-
მოგვიანებით დაემატა ბრალდება სსკ 220.2 მუხლით – მოწოდებები ძალაუფლების წარმომადგენლების მოთხოვნებისთვის დაუმორჩილებლობისკენ, მასობრივი არეულობებისა და ძალადობისკენ.
ამ მუხლებით მას 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
პროკურატურა აცხადებს, რომ 2019–2024 წლებში YouTube-ზე გამოქვეყნებული ვიდეოებით ოსმანგიზი „ადამიანებს საეჭვო მოქმედებებისკენ და ძალადობრივი აქციებისკენ უბიძგებდა“. მსგავსი ბრალდებები წარდგენილია ემიგრანტ აქტივისტებთან, აბიდ გაფაროვსა და ბეიდულა მანაფოვთან დაკავშირებითაც, რომლებიც 20 ნოემბერს ასევე დაიბარეს.
ოსმანგიზი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. ის აცხადებს, რომ მის ვიდეოებს არასოდეს ჰქონია ძალადობრივი მოწოდებები და საქმეს აფასებს პოლიტიკურ დევნად, რომელიც მიმართულია კრიტიკული ჟურნალისტიკის ჩახშობისკენ. ამასთან, დაკითხვაზე მისვლას არ აპირებს, რადგან აზერბაიჯანში „სამართლიანი სასამართლო არ არსებობს“ და პროცესს „კენგურუ-სასამართლოს“ უწოდებს.
ჟურნალისტი ამბობს, რომ 35-წლიანი გამოცდილების განმავლობაში, BBC-ის აზერბაიჯანული სამსახურისა და CNN-ისთვის მომზადებული მასალების ჩათვლით, ყოველთვის იცავდა „დემოკრატიული ჟურნალისტიკის სტანდარტებს“ და მის არხზე human rights დარღვევებსა და კორუფციას აშუქებდა.
როგორც გამოცემა “კავკაზკსი უზელი” წერს, 2019 წელს ოსმანგიზი, სავარაუდოდ, ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ შანტაჟის ობიექტიც გახდა. მას ემუქრებოდნენ ინტიმური ფოტოების გავრცელებით, თუ არ შეწყვეტდა ანტიკორუფციულ გამოძიებებს.
YouTube არხზე Osmanqızı TV დაახლოებით 400 ათას გამომწერს აერთიანებს და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიან ოპოზიციურ პლატფორმად ითვლება აზერბაიჯანულ ონლაინ-სივრცეში