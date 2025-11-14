ახალი ამბები

ადვოკატის ინფორმაციით, ღარიბაშვილის საცხოვრებელი სახლი დააყადაღეს 

14 ნოემბერი, 2025 •
ადვოკატის ინფორმაციით, ღარიბაშვილის საცხოვრებელი სახლი დააყადაღეს 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის საცხოვრებელი სახლი დააყადაღეს. ადვოკატის, ამირან გიგუაშვილის ინფორმაციით, სწორედ ეს სახლი იქნება გამოყენებული იმ გირაოს სანაცვლოდ, რომელიც ღარიბაშვილს მოსამართლე ეკა ბარბაქაძემ შეუფარდა.

“მე, როგორც ადვოკატმა, მივმართე სასამართლოს შუამდგომლობით, რომ იმ უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისათვის, რაც სასამართლომ შეუფარდა ბატონ ირაკლის, ჩანაცვლებულიყო უძრავი ქონებით, როგორც ამას ითვალისწინებს კანონი”, – უთხრა TV პირველს გიგუაშვილმა.

ღარიბაშვილის კიდევ ერთი ადვოკატის, ლილი გელაშვილის ინფორმაციით, სახლის ღირებულება მილიონ ლარზე მეტია და დამატებით, გირაოს სხვა სახით უზრუნველყოფა საჭირო არ გამხდარა. მისივე თქმით, ღარიბაშვილი ოჯახთან ერთად ამ სახლში გააგრძელებს ცხოვრებას.

ლილი გელაშვილის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს.

ირაკლი ღარიბაშვილს აღკვეთს ღონისძიების სახით 1 000 000 ლარის ოდენობის გირაო 24 ოქტომბერს შეუფარდეს. პროკურატურა მას ედავება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებას, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.

სასამართლო სხდომაზე, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილის აღკვეთის ღონისძიებაზე მსჯელობდნენ, პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა განმარტა, რომ მაშინ, როცა ღარიბაშვილი წლების განმავლობაში იკავებდა მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებს, უკანონოდ მოიპოვებდა შემოსავლებს, მას აფორმებდა ოჯახის წევრების, მშობლების სახელზე, შემდგე კი დეკლარაციაში უთითებდა, რომ ეს ქონება მას მშობლებმა აჩუქეს.

პროკურორის თქმით, დაუსაბუთებლად მოპოვებული თანხის ნაწილი ღარიბაშვილმა უცხოურ ვალუტაში დააკონვერტირა და სახლში ინახავდა ნაღდი ფულის სახით, რომელიც პოლიციელებმა მისი საცხოვრებლის ჩხრეკისას ამოიღეს.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“შესრულდა ივანიშვილის მუქარა” – გახარია ეხმაურება ბრალის წარდგენას

ბალდის კანიონის მცველებმა სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელთან საჯარო შეხვედრა ვერ მოახერხეს

გიორგი გახარიას პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს, მასზე ძებნა გამოცხადდება

გზის გადაკეტვის საბაბით პატიმრობაში გაშვებული დედა-შვილის ამბავი — მოსამართლე ენუქიძის მორიგი გადაწყვეტილება

„მოემზადე ზამთრისთვის“ – შეცვალე აკუმულატორი „თეგეტა მოტორსში“ 14.11.2025
„მოემზადე ზამთრისთვის“ – შეცვალე აკუმულატორი „თეგეტა მოტორსში“
ხაბეიშვილს პაემნის, მიმოწერისა და სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა გაუგრძელეს – ადვოკატი 14.11.2025
ხაბეიშვილს პაემნის, მიმოწერისა და სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა გაუგრძელეს – ადვოკატი
აზერბაიჯანში პროკურატურა აშშ-ში მცხოვრებ ჟურნალისტ სევინჯ ოსმანგიზს დაკითხვაზე იბარებს 14.11.2025
აზერბაიჯანში პროკურატურა აშშ-ში მცხოვრებ ჟურნალისტ სევინჯ ოსმანგიზს დაკითხვაზე იბარებს
აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს 14.11.2025
აზერბაიჯანი ზანგეზურის კორიდორის რეალიზაციის წინააღმდეგ ძალებზე საუბრობს
ეუთო/ოდირის შეფასებით, უნდა გაუქმდეს აქციებთან დაკავშირებული რეპრესიული კანონი 14.11.2025
ეუთო/ოდირის შეფასებით, უნდა გაუქმდეს აქციებთან დაკავშირებული რეპრესიული კანონი
ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით 14.11.2025
ერევანი შეშფოთებულია ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბაქოში მოთხოვნილი სასჯელებით
“დაგვახვედრეს დაკეტილი კარები, პოლიცია გამოიძახეს” – ბალდელები გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მივიდნენ 14.11.2025
“დაგვახვედრეს დაკეტილი კარები, პოლიცია გამოიძახეს” – ბალდელები გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მივიდნენ
დროებითი ჯებირის საქმეზე დაკავებულები გათავისუფლდნენ 14.11.2025
დროებითი ჯებირის საქმეზე დაკავებულები გათავისუფლდნენ