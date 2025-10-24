ახალი ამბები

ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა

24 ოქტომბერი, 2025 •
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადვოკატ ლილი გელაშვილის განცხადებით, ექს-პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის სახლიდან ამოღებული 6,5 მილიონი აშშ დოლარი 2016 წლიდან დღემდე, საკუთარი ბიზნესიდან შემოსული თანხებია.

ბიზნესში ღარიბაშვილი პირველი პრემიერობის ვადის შემდეგ წავიდა და ადვოკატის მტკიცებით, საკუთარი ინიციატივის გარეშე მოუწია პოლიტიკაში დაბრუნება.

გელაშვილის თქმით, ირიბი ბრალდებები, თითქოს ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიუჯეტის თანხები მიიტაცა ან ვინმეს უღალატა, სინამდვილეს არ შეესაბამება.

„2016 წლის შემდეგ, როდესაც ის იყო პირველი პრემიერ-მინისტრი, დატოვა თანამდებობა, ის წავიდა კერძო ბიზნესში. კერძო ბიზნესში რა თქმა უნდა ჰქონდა თავისი შემოსავალი. ამ პერიოდში ჩინურ სოლიდურ კომპანიასთან ჰქონდა მას ურთიერთობა, საიდანაც ჰქონდა ძალიან სოლიდური შემოსავლები. კერძო ბიზნესის წარმოების დროს, როდესაც მეორედ მოხდა ირაკლი ღარიბაშვილის მობრუნება პოლიტიკაში… და ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რა ვითარებაში და რა პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი. მას ეს არ სურდა, ეს არ იყო მისი მიზანი, მაგრამ მოხდა. არ აიძულეს, მაგრამ მოხდა… მისი ნების გარეშე ვერავინ ვერაფერს აიძულებდა, მაგრამ ერთია ნება და მეორეა, როცა თვითონ დააყენებ ამ საკითხს… გამოძიება იმას ედავება, რომ მისი ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იყო გარკვეული თანხა, ეს არის 2016 წლიდან დღემდე ბიზნესის წარმოებით, მისი საკუთარი ბიზნესიდან შემოსული თანხები, აი ეს არის სწორედ დაუსაბუთებელი ქონება“, — განუცხადა ჟურნალისტებს გელაშვილმა.

მისი თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის ბიზნესი ძირითადად იყო ღვინის ინდუსტრია. ადვოკატმა თავდაპირველად ახსენა, „ღვინის ქარხნები“, შემდეგ კი დააკონკრეტა, რომ საუბარია ერთ ქარხანაზე, რომლის ხელმძღვანელიც ყოფილი პრემიერის მამა, ტარიელ ღარიბაშვილია.

ლილი გელაშვილის ცნობით, ირაკლი ღარიბაშვილი ეთანხმება ბრალის ფორმულირებას და იმას, რომ დეკლარაციაში არასწორი ინფორმაცია შეჰქონდა.

„ეს [აღიარება] არის სწორედ თანამშრომლობა და აქ არ მოიაზრება ვინმეს წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა“, — დასძინა გელაშვილმა.

ირაკლი ღარიბაშვილი ბრალდებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას მილიონი ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა, ჩამოართვა პასპორტი და ქვეყნიდან გასვლა აუკრძალა.

ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარედგინა

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Reuters: ინდოეთი და ჩინეთი რუსული ნავთობის იმპორტის შეჩერებისთვის ემზადებიან

ლონდონში 3 პირი დააკავეს რუსეთის დაზვერვისთვის დახმარების ბრალდებით

პუტინმა რუსეთისა და საქართველოს საზღვრის დელიმიტაციის სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა

აფგან სადიგოვს “რუსთაველის ბლოკირებისთვის “14 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს – ცოლი

მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას 24.10.2025
მაღლაფერიძემ უარი თქვა შეერთებოდა ლიკა ბასილაია-შავგულიძის მხარდამჭერ განცხადებას
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა 24.10.2025
ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა 24.10.2025
ადვოკატის თანახმად, ღარიბაშვილს პოლიტიკაში მობრუნება არ სურდა
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი 24.10.2025
არ ვეთანხმებით უმაღლესი განათლების რეფორმის შემოთავაზებულ კონცეფციას – ილიაუნი
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა 24.10.2025
პუტინმა საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებში ახალი წარმომადგენელი დანიშნა
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო 24.10.2025
შსს-მ აქციის მონაწილეთა დაკავებების ახალი სერია დაიწყო
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 24.10.2025
უწყვეტი პროევროპული აქციების კიდევ ერთ მონაწილეს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს 24.10.2025
პოლიტოლოგი ბაჰრუზ სამედოვი აზერბაიჯანის სამარტოო საკანში გადაიყვანეს