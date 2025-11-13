ახალი ამბები

13 ნოემბერი, 2025 •
Freedom House: საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლება გაუარესდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით, ინტერნეტის თავისუფლების კუთხით საქართველო კვლავ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება, თუმცა ამ ჯგუფში შემავალ 18 ქვეყანას შორის ყველაზე დიდი გაუარესება აქვს.

საქართველომ 100-ქულიან სკალაზე 4 ქულა დაკარგა და 70 ქულა დააგროვა. საანგარიშო პერიოდში (2024 წლის ივნისიდან 2025 წლის მაისამდე) შეფასებული 72 ქვეყნიდან ყველაზე დიდი კლება კენიაში დაფიქსირდა, რომელსაც მოსდევს ვენესუელა და საქართველო. თავისუფალ ქვეყნებს შორის კი, საქართველოს შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი, 3-ქულიანი კლება გერმანიამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განიცადეს.

„თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში საქართველომ ყველაზე დიდი კლება განიცადა, რადგან მმართველმა პარტიამ „ქართულმა ოცნებამ“ სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ რეპრესიული ზომები მიიღო. გერმანიის ხელისუფლებამ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო იმ ადამიანების მიმართ, ვინც პოლიტიკოსებს აკრიტიკებდა, ხოლო ულტრამემარჯვენე აქტორების მხრიდან მუქარამ კიდევ უფრო წაახალისა ონლაინ თვითცენზურა. შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო სივრცეზე მზარდი შეზღუდვები საფრთხეს უქმნიდა ციფრული აქტივიზმის ჩახშობას, რაც გამოიხატა არაძალადობრივი ონლაინ გამოხატვისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაკავებით“, — ნათქვამია ანგარიშში.

ანგარიში მიუთითებს „ქართული ოცნების“ მიერ უცხოური აგენტების კანონმდებლობის მიღებაზე და შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობის გამკაცრებაზე. ანგარიშში მოხვდა „ატლანტიკური საბჭოს“ იმ თანამშრომლების სახლებში ჩატარებული ჩხრეკა, რომლებიც საქართველოში ონლაინ გავლენის ოპერაციებს სწავლობენ.

„ინტერნეტის თავისუფლების პირობები საქართველოში გაუმჯობესდა 2012–13 წლებში, ხელისუფლების დემოკრატიულ ცვლილებასთან ერთად. თუმცა, ბოლო დროს საქართველოს მთავრობა ძალაუფლების ცენტრალიზაციას და განსხვავებული აზრის ჩახშობას ცდილობს“, — ნათქვამია ანგარიშში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

