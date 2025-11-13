ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“სოხუმთან და ცხინვალთან თბილისის შეთანხმება შერიგების რიტორიკის პრაქტიკული ნაბიჯი იქნებოდა”

13 ნოემბერი, 2025 •
“სოხუმთან და ცხინვალთან თბილისის შეთანხმება შერიგების რიტორიკის პრაქტიკული ნაბიჯი იქნებოდა”
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოსკოვი თბილისის მხრიდან ვკლავ ითხოვს სოხუმთან და ცხინვალთან ძალის არგამოყენების შეთანხმების გაფორმებას, როგორც შერიგების რიტორიკის პრაქტიკულ განხორციელებას.

1-12 ნოემბერს ჟენევაში ჩატარდა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებზე საერთაშორისო დისკუსიების 65-ე რაუნდი, სადაც მონაწილეობდნენ დე ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები. დისკუსიებს თანათავმჯდომარეობდნენ გაერო, ეუთო და ევროკავშირი. რუსეთის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა გაეროს ოფისთან რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი გენადი გატილოვი.

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, „მონაწილეებმა დაადასტურეს მოლაპარაკებების ფორმატის გაგრძელების აუცილებლობა. დღევანდელ ეტაპზე ეს დისკუსიები წარმოადგენს ერთადერთ მრავალმხრივ მოლაპარაკების პლატფორმას, რომელიც უზრუნველყოფს სოხუმსა და ცხინვალს შორის პირდაპირ დიალოგს თბილისთან პოსტკონფლიქტური ურთიერთობების აღდგენის მიზნით.“

მოსკოვის შეფასებით, პრიორიტეტული მიზანი კვლავ რჩება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  ძალის არგამოყენების შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების გაფორმებით.

„ამგვარი შეთანხმების ხელმოწერა იქნებოდა თბილისის მხრიდან შერიგების რიტორიკის პრაქტიკული განხორციელება“, – ნათქვამია განცხადებაში.

რუსეთის საგარეო უწყებამ აღნიშნა, რომ დოკუმენტის მიღების აუცილებლობა განსაკუთრებით აქტუალურია „გარე ძალების მხრიდან საქართველოს მოწოდებების ფონზე სამხედრო გზით “დაკარგული რეგიონების დაბრუნებისკენ” და ნატოს გეგმების გამო, რომლებიც ამ ქვეყნის დასაკუთრებისკენაა მიმართული.“

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ცოლზე ძალადობისა და პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების მუქარისთვის გარდაბანში კაცი დააკავეს – შსს

მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა „ვივამედიდან“ ციხეში დააბრუნეს

ქარტია ითხოვს განმარტებას, შეეზღუდებათ თუ არა ჟურნალისტებს სასამართლოში ტელეფონის შეტანა

„ოცნების“ პასუხი უვიზო რეჟიმის რეკომენდაციების შესრულებაზე დამაკმაყოფილებელი არაა — ელჩი

Freedom House: საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლება გაუარესდა 13.11.2025
Freedom House: საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლება გაუარესდა
თიბისიმ, საქართველოში პირველად, მობაილბანკში ბარათის პინის შეცვლის ფუნქციონალი დანერგა 13.11.2025
თიბისიმ, საქართველოში პირველად, მობაილბანკში ბარათის პინის შეცვლის ფუნქციონალი დანერგა
“შესრულდა ივანიშვილის მუქარა” – გახარია ეხმაურება ბრალის წარდგენას 13.11.2025
“შესრულდა ივანიშვილის მუქარა” – გახარია ეხმაურება ბრალის წარდგენას
სააკაშვილი ზელენსკისსთხოვს ომის სამოქალაქო ტყვეების სიაში შეყვანას 13.11.2025
სააკაშვილი ზელენსკისსთხოვს ომის სამოქალაქო ტყვეების სიაში შეყვანას
ბალდის კანიონის მცველებმა სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელთან საჯარო შეხვედრა ვერ მოახერხეს 13.11.2025
ბალდის კანიონის მცველებმა სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელთან საჯარო შეხვედრა ვერ მოახერხეს
გიორგი გახარიას პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს, მასზე ძებნა გამოცხადდება 13.11.2025
გიორგი გახარიას პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს, მასზე ძებნა გამოცხადდება
გზის გადაკეტვის საბაბით პატიმრობაში გაშვებული დედა-შვილის ამბავი — მოსამართლე ენუქიძის მორიგი გადაწყვეტილება 13.11.2025
გზის გადაკეტვის საბაბით პატიმრობაში გაშვებული დედა-შვილის ამბავი — მოსამართლე ენუქიძის მორიგი გადაწყვეტილება
პროკურატურა: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 64 პირს ბრალდება უზუსტდება 13.11.2025
პროკურატურა: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ 64 პირს ბრალდება უზუსტდება