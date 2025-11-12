ახალი ამბები

ყვარლის მერის მოადგილეს, მის ძმასა და საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრალდება წარედგინათ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურამ ყვარლის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე სამ პირს ბრალდება წარუდგინა.

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 8 ოქტომბერს, ქალაქ ყვარელში, ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ, ლევან გელაძემ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ძმას – ნიკა ზაუტაშვილს. აღნიშნულის შემდეგ დროის მოკლე პერიოდში გივი და ნიკა ზაუტაშვილებმა ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს ლევან გელაძეზე“, – აცხადებს პროკურატურა.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს და მის ძმას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის “ბ” ქვეპუნქტით (ძალადობა, ჩადენილი ჯგუფურად) წარედგინათ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ხოლო ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს ბრალდება წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით (ძალადობა, ორი ეპიზოდი), რაც სასჯელის სახედ და ზომად ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

პროკურატურა ჯერჯერობით არ აზუსტებს, რას ითხოვს აღკვეთის ღონისძიების სახით და ამბობს, რომ ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კობახიძემ ლერი ბარნაბიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლა

ჩვენ ბრიუსელთან ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე – პაპუაშვილი

სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება?

დააკავეს ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

„ოცნების“ პასუხი უვიზო რეჟიმის რეკომენდაციების შესრულებაზე დამაკმაყოფილებელი არაა — ელჩი 12.11.2025
„ქოცების სასამართლოში არ მივალ და არავის წინააღმდეგ ჩვენებას არ მივცემ“ — მაკო გომური გახარიაზე 12.11.2025
“სომხეთი რუსული ხორბლის ყიდვაზე უარს არ ამბობს, მაგრამ სხვა შემოთავაზებებსაც განიხილავს” 12.11.2025
მოულოდნელი არ იყო, ივანიშვილის ვენდეტაა – ბუჩუკური გახარიასთვის ბრალის წაყენებაზე 12.11.2025
აფხაზეთში უსაფრთხოების სისტემის კრიზისზე საუბრობენ 12.11.2025
ყვარლის მერის მოადგილეს, მის ძმასა და საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრალდება წარედგინათ 12.11.2025
თურქული სამხედრო-სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე კიდევ ერთი ცხედარია ნაპოვნი 12.11.2025
სააპელაციომ საბა სხვიტარიძისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა უცვლელი დატოვა 12.11.2025
