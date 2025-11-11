ახალი ამბები

11 ნოემბერი, 2025 •
ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯეფ თაიფ ერდოღანი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას ეხმაურება.

„ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ იმის გამო, რომ ჩვენი ერთ-ერთი C-130 სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც აზერბაიჯანიდან ჩვენს ქვეყანაში მიფრინავდა, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან ჩამოვარდა… ჩვენი სამძებრო-სამაშველო ოპერაციები გრძელდება [საქართველოს] ხელისუფლებასთან კოორდინაციით“, – განაცხადა ერდოღანმა.

თურქული მხარის განცხადებით, ამ დროისთვის არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა თვითმფრინავში ან რამდენი ადამიანია დაშავებული.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 11 ნოემბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში, თურქული სატვირთო ბორტი ჩამოვარდა.

საქაერონავიგაციის ცნობით, საქართველოს საჰაერო სივრცეში შემოსვლიდან რამდენიმე წუთში თვითმფრინავი განგაშის სიგნალის გამოცემის გარეშე გაქრა.

„საერთაშორისო პროტოკოლის სრული დაცვით, საქაერონავიგაციის საძიებო ჯგუფი გაემგზავრა სავარაუდო ინციდენტის ადგილის აღმოჩენისა და დაზარალებულებისთვის შემდგომი დახმარების აღმოჩენის მიზნით.

თურქეთის C130 ტიპის საჰაერო ხომალდი საქაერონავიგაციის რადარებიდან საქართველოს ტერიტორიის გადმოკვეთიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ, განგაშის სიგნალის გადმოცემის გარეშე გაქრა, რის შემდეგაც საქაერონავიგაციამ დადგენილი ძებნა-შველის სამუშაოები დაიწყო. ამჟამად უკვე ინფორმირებულია აზერბაიჯანის ქალაქ განჯის აეროპორტი, საიდანაც თურქეთის ბორტი აფრინდა, ასევე ინფორმაცია მიეწოდა თურქეთის მხარეს.

ამჟამად საქართველოს შესაბამის უწყებებთან ერთად საავიაციო წესებით გათვალისწინებული საძიებო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს“, — ნათქვამია საქაერონავიგაციის განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

