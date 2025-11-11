საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თვითმფრინავი ჩამოვარდა

განახლება:
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 11 ნოემბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში, თურქული სატვირთო ბორტი ჩამოვარდა.
„ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 275-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, რაც საჰაერო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
დეტალურ ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებას ეტაპობრივად მიაწვდის“, – აცხადებს შსს.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შესახებ ინფორმაცია და კადრები თავდაპირველად სამთავრობო ტელეკომპანია „იმედმა“ გაავრცელა და იუწებოდა, რომ სავარაუდოდ, თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა.