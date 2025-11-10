ახალი ამბები

10 ნოემბერი, 2025
20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ციხიდან პირობით გაათავისუფლეს.

ნიკოლა სარკოზი, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტის პოსტს 2007-2012 წლებში იკავებდა, სექტემბერში საფრანგეთის ქვედა ინსტანციის სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ლიბიელი დიქტატორის, მუამარ კადაფისგან არჩევისთვის დაფინანსების მოპოვების მცდელობაში და 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.

70 წლის სარკოზი ციხეში 21 ოქტომბერს შევიდა, რითაც ევროკავშირის სახელმწიფოს პირველი ყოფილი მეთაური გახდა, რომელიც დააპატიმრეს. მისმა ადვოკატებმა სწრაფად მოითხოვეს მისი გათავისუფლება.

სარკოზი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა მის წინააღმდე გამოტანილ განაჩენი, რომელსაც უსამართლო და სკანდალური უწოდა, გაასაჩივრა.

10 ნოემბერს სასამართლოში სარკოზის მოთხოვნის განხილვისას, პროკურორებმა მოითხოვეს მისი გათავისუფლება სააპელაციო სასამართლოში პროცესის დასრულებამდე, რომელიც მარტშია დაგეგმილი. სააპელაციო საქმე ნიშნავს, რომ სარკოზი კვლავ უდანაშაულოდ ითვლება.

სასამართლო სხდომას სარკოზი ციხიდან ვიდეოზარით ჩაერთო და პატიმრობის შესახებ ისაუბრა.

„ეს რთულია, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პატიმრისთვის. ვიტყოდი, რომ ეს დამქანცველიც კია“, – განაცხადა სარკოზიმ და მადლობა გადაუხადა ციხის თანამშრომლებს, რომლებმაც, მისი თქმით, „გამოიჩინეს განსაკუთრებული ადამიანობა და ეს კოშმარი ასატანი გახადეს“.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ნიკოლა სარკოზის საფრანგეთის დატოვება ეკრძალება. ყოფილ პრეზიდენტს ასევე აეკრძალა ლიბიის ყოფილ ოფიციალურ პირებთან, ასევე საფრანგეთის სასამართლო ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან, მათ შორის იუსტიციის მინისტრ ჟერალდ დარმანინთან დაკავშირება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

