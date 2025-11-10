ახალი ამბები

ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი

10 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ასათიანი აცხადებს, რომ ადვოკატებს სასამართლოებში მობილურების შეტანა არ შეეზღუდებათ.

ასათიანის თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ჰქონდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.

„ადვოკატებისათვის ელექტრონული მოწყობილობებით სარგებლობის შეზღუდვა არ არის დაგეგმილი და გავრცელებული ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება. აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ელექტრონული მოწყობილობები (მობილური ტელეფონი/ლეპტოპი) ის აუცილებელი სამუშაო ხელსაწყოებია, რომელთა გარეშეც ადვოკატის სრულფასოვანი საქმიანობა, ელექტრონული მართლმსაჯულების ეპოქაში, წარმოუდგენელია და, შესაბამისად, ამ მიმართულებით რაიმე სახის შეზღუდვის დაწესება გამოიწვევს ადვოკატის საქმიანობის პირდაპირ ხელშეშლას, რაც დაუშვებელია“, — წერს ასათიანი.

საქართველოს იუსტიციის საბჭოსთან არსებულმა სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა ქვეყნის მასშტაბით 19 სასამართლოსთვის ავეჯი შეიძინა, რომელთა შორის მობილური მოწყობილობების შესანახი სათავსოებიცაა.

ივნისის მიწურულს „ქართული ოცნების“ პარლამენტმა დაჩქარებული წესით, 2 დღეში მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც სასამართლო სხდომების გაშუქება შეიზღუდა. სასამართლოს ტერიტორიაზე, ეზოშიც კი აიკრძალა ფოტო-ვიდეოგადაღება და აუდიოჩაწერა.

ინფორმაციის გამოტანის ალტერნატივად ტელემედიას სასამართლოს ეზოში შესასვლელთან სხდომებზე მონაწილე და დამსწრე პირების კომენტარების ჩაწერა დარჩა. სასამართლოში მიმდინარე მოვლენების შეძლებისდაგვარად დეტალური დოკუმენტირება ონლაინ-მედიამ ითავა. სხვადასხვა გამოცემა, მათ შორის ნეტგაზეთი, ჩაწერისა და გადაღების აკრძალვის შემდეგ, ლაივ-ბლოგებითა და სხვა ალტერნატიული საშუალებებით პირდაპირ სხდომათა დარბაზიდან მაუწყებლობდნენ.

ნიშნავს თუ არა მობილური ტელეფონებისთვის განკუთვნილი სათავსოების მონტაჟი სასამართლოში იმას, რომ „ქართული ოცნება“ სხდომებზე მობილური ტელეფონების შეტანის ასაკრძალადაც ემზადება — ჯერჯერობით კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. მობილური ტელეფონებისა და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ჩამორთმევა ჟურნალისტებისთვის კიდევ უფრო მეტად გაართულებს და ფაქტობრივად შეუძლებელს გახდის სასამართლოში მიმდინარე მოვლენების დროულ და მაქსიმალური სიზუსტით გაშუქებას.

პროტესტი გამოთქვეს ადვოკატებმაც.

„გავრცელდა დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ ადვოკატებს და პროცესის მონაწილეებს ელექტრონულ მოწყობილობას სასამართლოში არ შეატანინებენ. წინასწარ მინდა გავაფრთხილო სასამართლო, ადვოკატისთვის ტელეფონის ჩამორთმევა არ გამოვა. წერტილი“, — დაწერა facebook-ზე ირაკლი ჩომახაშვილმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

