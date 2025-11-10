ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

დაპატიმრებულმა აზერბაიჯანელმა ოპოზიციონერმა „სიმამაცის“ საერთაშორისო ჯილდო მიიღო

10 ნოემბერი, 2025 •
დაპატიმრებულმა აზერბაიჯანელმა ოპოზიციონერმა „სიმამაცის“ საერთაშორისო ჯილდო მიიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პატიმრობაში მყოფმა ოპოზიციურმა პოლიტიკოსმა, თოფიგ იაღუბლუმ საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. იგი მსოფლიო თავისუფლების კონგრესის მიერ დაწესებული „სიმამაცის“ (Courage Award) ჯილდოს მფლობელი გახდა. ინფორმაცია უფლებადამცველმა არიფ იუნუსმა გაავრცელა.

 

მისი თქმით, ჯილდოზე ნომინაციის პროცესი რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ხოლო თოფიგ იაღუბლუს კანდიდატურა მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორმა, ლეილა იუნუსმა წარადგინა.

მთლიანობაში, წელს ჯილდოზე 60 ქვეყნიდან ადამიანის უფლებების დამცველები და პოლიტპატიმრები იყვნენ წარდგენილი.

Milli Şura-სა და „მუსავათის“ პარტიის წევრი თოფიგ იაღუბლუ 2023 წლის დეკემბერში დააკავეს.

2025 წლის 10 მარტს ბაქოს მძიმე დანაშაულთა სასამართლომ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

იაღობლუ დამნაშავედ ცნეს დიდი ოდენობით ზიანის მიყენებით თაღლითობაში და ყალბი დოკუმენტის დამზადება/გამოყენებაში.

ბრალდებების გასაპროტესტებლად 2025 წლის 1 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით 40-დღიანი შიმშილობა გამოაცხადა.

ჯილდოს გადაცემის ცერემონია 9 ნოემბერს ბერლინში გაიმართა. მისი სახელით ჯილდო ლეილა და არიფ იუნუსებმა მიიღეს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინაში რუსეთის მხარეს მებრძოლი აფხაზეთის ომის ვეტერანი დაიღუპა

მერაბ ტურავას განმარტება KriPoZ-ის სარედაქციო კოლეგიის დატოვებაზე

თეთრი სახლმა დააკონკრეტა, რომ უნგრეთს რუსული ნავთობის ყიდვის უფლება მხოლოდ ერთი წლით მისცა – Reuters

ესროლეს ფერმერის შვილს, რომელსაც მანამდე “კრიმინალური ავტორიტეტი” ფულს სთხოვდა – შსს

რუსეთი: სომხეთში გახშირდა „ჰიბრიდული ომების“ შესახებ განცხადებები 10.11.2025
რუსეთი: სომხეთში გახშირდა „ჰიბრიდული ომების“ შესახებ განცხადებები
ომბუდსმენმა სახის დაფარვაზე საქალაქო სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა 10.11.2025
ომბუდსმენმა სახის დაფარვაზე საქალაქო სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა
20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა 10.11.2025
20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა
„სფერო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გივი წულეისკირი დააკავეს 10.11.2025
„სფერო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გივი წულეისკირი დააკავეს
ზურაბ მენთეშაშვილი მე-10 დღეა შიმშილობს, გადაწყვეტილება შეურყეველია – ადვოკატი 10.11.2025
ზურაბ მენთეშაშვილი მე-10 დღეა შიმშილობს, გადაწყვეტილება შეურყეველია – ადვოკატი
არსად წასვლას ვაპირებ, დავრჩები ჩემს ქვეყანაში, რომლის ღალატსაც მაბრალებენ – ჯაფარიძე 10.11.2025
არსად წასვლას ვაპირებ, დავრჩები ჩემს ქვეყანაში, რომლის ღალატსაც მაბრალებენ – ჯაფარიძე
გრანტის მითვისების საქმეზე კიდევ 4 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში 10.11.2025
გრანტის მითვისების საქმეზე კიდევ 4 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში
ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი 10.11.2025
ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი