„ტიტუშკები“ დამხვდნენ, მიყვიროდნენ, ხომ იცი, რისთვისაც გხვდებაო – რუსთაველის აქციის მონაწილე

6 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსთაველის აქციის მონაწილე ნუგზარ კირთაძე აცხადებს, რომ 4 ნოემბერს საცხოვრებელ სახლთან თავს დაესხნენ.

ნუგზარ კირთაძის თქმით, მას სახლთან ე.წ. „ტიტუშკები“ ჩაუსაფრდნენ.

მისი თქმით, ნიღბიანი თავდამსხმელები სადარბაზოში დახვდნენ, კედელს მიაჯახეს და მრავლობითი დაზიანება მიაყენეს.

“თან მიყვიროდნენ, ხომ იცი, რისი გულისთვისაც გხვდებაო”,- აცხადებს ნუგზარ კირთაძე.

ნუგზარ კირთაძის განცხადებით, დაზიანებები იმდენად მძიმე იყო, რომ კირთაძემ რამდენიმე წუთით გონებაც დაკარგა.

როგორც ნეტგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

